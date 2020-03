Betrapte drugskoerier klapt uit de biecht: “Cocaïne opgehaald in België” HR

09 maart 2020

11u07

Bron: Pre Alpina, El Pueblo de Ceuta 0 Drugs Een werkloze man die in Italië is betrapt met vijftien kilo cocaïne in een Range Rover met Belgische nummerplaat , is in zijn land voor de onderzoeksrechter verschenen. “Die cocaïne komt uit België”, verklaarde Andrea S.(46). Hij zegt financiële problemen te hebben. Zijn advocaat legde uit hoe drugssmokkel vanuit ons land in zijn werk gaat.

De werkloze Italiaan, een voormalige tegelzetter en vader van vier kinderen, werd vorige week door de politie opgepakt toen hij thuiskwam na een trip naar ons land. Hij was in het gezelschap van zijn vrouw en jongste kind, dat nog naar de lagere school gaat.

Andrea S.(46) reed met een witte Range Rover Evoque met Belgische nummerplaat, die speciaal bleek omgebouwd om drugs te smokkelen. Op de plaats van het 4x4 transmissiecompartiment, dat was weggehaald, trof de politie veertien pakketten aan met in totaal vijftien kilo pure cocaïne, voorzien van het handelsmerk ‘Top’. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer 1 miljoen euro.

Tegen de onderzoeksrechter vertelde Andrea S.(46) dat hij slechts een kleine garnaal is. Dat vertelde zijn advocaat aan Pre Alpina. “Het is de eerste keer dat ik drugs vervoerde”, beweert de man. “Ik had er zelf geen idee van hoeveel er in de wagen verstopt was. Ik moest de Range Rover ophalen in België en ermee naar Italië rijden. Hier zou iemand de auto komen ophalen.” Uit politieonderzoek bleek eerder overigens al dat er wel vaker mooie wagens op de oprit stonden bij het gezin.

2.000 euro

Sinds zijn tegelbedrijf failliet is, zou Andrea S.(46) met financiële problemen kampen. “Iedereen weet dat. Toen mij 2.000 euro werd aangeboden om in België een wagen op te halen, heb ik dan ook meteen toegehapt. Dat geld is nu in beslag genomen, waardoor mijn vrouw niet eens de huur kan betalen.” De man beweert dat zijn vrouw niet eens wist dat ze in België drugs gingen ophalen.

Verhalen over de hoge levenstandaard van het gezin, waarin niemand werkt, kloppen niet volgens advocaat. “Deze familie heeft zware financiële problemen”, klinkt het.

Handelsmerk ‘Top’

Los van deze drugsvangst in Italië, is aan de grens tussen Spanje en Marokko, in Ceuta, ook een partij cocaïne aangetroffen die voorzien was van hetzelfde handelsmerk ‘Top’. Daar vond de politie vrijdagavond zes kilo coke in een Mercedes met Duitse nummerplaat.

De drugs waren verstopt in holtes vooraan in de wagen. Op onderstaande foto die de politie verspreidde, is het handelsmerk duidelijk te zien. En ook bij deze drugsvangst blijkt er een link met ons land.

De bestuurder van de wagen, M.R.(37), met de Marokkaanse nationaliteit, woont en werkt volgens de Guardia Civil immers in ons land. Hij had vanop het Spaanse vasteland in Algeciras de boot opgereden om te varen naar Ceuta, een Spaanse enclave aan de Noord-Afrikaanse zijde van de Straat van Gibraltar. De man werd in afwachting van zijn proces alvast opgesloten in de gevangenis.

