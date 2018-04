Betoverende huwelijksfoto laat ontroerende bijzonderheid bij bruid zien Karen Van Eyken

24 april 2018

20u01

Bron: Huffington Post, Instagram, The Independent 1 Rebekah Marine (31) trok alle aandacht naar zich toe toen ze in het huwelijksbootje stapte. En dat was ook de bedoeling. De Amerikaanse vrouw kwam ter wereld zonder rechterarm. Maar met een goudkleurige prothese maakte ze een statement om u tegen te zeggen.

my forever. 📷 cred @tonyteeneto

Nochtans keek Rebekah, die afkomstig is uit de staat New Jersey, tijdens haar jeugd niet echt uit naar het huwelijksbootje. Ze vreesde dat iedereen naar haar zou staren omwille van haar handicap.

Maar op haar 22ste gooide ze die angst overboord toen ze eindelijk een aangepaste prothese kreeg. Wat later kon ze zelfs als model aan de slag. Ze liep shows voor Tommy Hilfiger en Nordstrom. Ze stelde zich eveneens tot doel om van positiviteit haar handelsmerk te maken.

Rebekah vindt dat iedereen van zijn of haar lichaam moet houden ondanks de gebreken. "We kunnen niet allemaal Kim Kardashian zijn, dus moeten we leren om onszelf graag te zien."

Dat ze een statement zou maken tijdens haar mooiste dag, stond dan ook buiten kijf. "Zodra we verloofd waren, wist ik dat ik op onze bruiloft iets bijzonders met mijn arm wilde doen", aldus de Amerikaanse bruid.

Normaal gaat Rebekah door het leven met een zwarte prothese, maar voor haar huwelijk met Jared moest het iets meer zijn. Het werd een gouden exemplaar. "Het was net de bedoeling om de aandacht op mijn arm te vestigen. Ik wil laten zien dat ik trots ben op wie ik nu ben", aldus de vrouw. "Het was dé mooiste dag ooit. Het was perfect."