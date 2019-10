Betogingen in Irak eisen opnieuw levens: zes doden tvc

26 oktober 2019

17u05

Bron: Belga 0 In Irak zijn vandaag bij gewelddadig protest zes mensen omgekomen, zo heeft de Regeringscommissie voor de Mensenrechten bekendgemaakt.

In de hoofdstad Bagdad zijn drie demonstranten gedood. In het zuiden schoten bewakers van de woning van een functionaris drie betogers dood die probeerden het huis in brand te steken.

Sinds de heropflakkering van de contestatie die in Irak op 1 oktober uitbrak, zijn op minder dan 48 uur tijd al bijna vijftig mensen om het leven gekomen, aldus de commissie en bronnen bij de politie en medische diensten.