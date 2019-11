Betogingen in Georgië tegen film over twee verliefde mannelijke dansers: regenboogvlag verbrand KVDS

09 november 2019

11u22

Bron: Belga 0 In Georgië zijn er bij protesten tegen een film over twee verliefde mannelijke dansers 27 arrestaties verricht. Twee politieagenten raakten gewond toen ze voor de veiligheid instonden bij de première van de film ‘And then we danced'. Dat deelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Tbilisi mee.

De tegenstanders van de film riepen volgens Georgische media “schande", gebruikten ook vuurwerk en verbrandden een regenboogvlag. De Amerikaanse ambassade in de ex-Sovjetrepubliek riep op om menigtes te vermijden, wegens het gevaar op geweld.





De film van de Zweedse regisseur Levan Akin is dit weekend te zien in vijf cinema's die onder politiebewaking staan. De organisatoren zeggen dat alle tickets de deur uit zijn. Het drama, dat zich in Georgië afspeelt, gaat over een opkomende danser van het nationaal ballet van Georgië in Tbilisi, die verliefd wordt op een andere student. De film ging dit jaar in première op het internationaal Filmfestival van Cannes.