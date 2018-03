Betoging tegen racistisch politiegeweld mondt uit in rellen na verdacht overlijden Senegalese straatverkoper in Madrid sam

16 maart 2018

23u15

Bron: belga 0 In Madrid is vanavond een betoging tegen racistisch politiegeweld uitgemond in relletjes. De aanleiding voor de betoging was de dood van een Senegalese straatverkoper die overleed in verdachte omstandigheden.

Om 21 uur ging een betoging van zo'n duizend mensen vreedzaam uit elkaar. Bij het begin hadden een aantal betogers "politie moordenaars" geroepen, zo stelde een reporter van AFP vast. Ook in Barcelona werd betoogd, en ook daar verliep alles in kalmte.

De betogers waren ingegaan op een oproep van een vakbond van straatverkopers die het racisme wilde aanklagen dat verantwoordelijk zou zijn voor de "moord" op de 35-jarige Senegalese straatverkoper Mame Mbaye Ndiaye.

Gisterennamiddag was Mbaye Ndiaye gaan lopen toen de politie opdaagde op de toeristische Plaza de la Puerta del Sol. De man vluchtte naar de wijk van Lavapiés gevlucht, een wijk waar Spanjaarden en migranten samenwonen. Daar zou hij volgens de hulpdiensten in mekaar gestuikt zijn door een hartaanval.

Even later braken rellen uit, omdat manifestanten meenden dat de jongeman het slachtoffer was geworden van racistisch geïnspireerd politiegeweld. De oproerkraaiers gooiden stenen en flessen naar een brandweerwagen, de politie antwoordde met rubberkogels. Er werd straatmeubilair in brand gestoken en ook in de portalen van enkele bankfilialen werd brand gesticht. Tien politiemensen raakten gewond. Zes mensen werden opgepakt.

Senegal heeft bij de Spaanse overheid geprotesteerd en eist een onafhankelijk onderzoek.