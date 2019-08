Betoging tegen ‘coup’ van Boris Johnson brengt slechts enkele duizenden mensen op de been LH HR

31 augustus 2019

14u39

Bron: The Guardian, Evening Standard, belga 12 UPDATE Over het hele Verenigd Koninkrijk zijn vandaag duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren de beslissing van Boris Johnson om het parlement op te schorten tot 14 oktober. Met de slogan “stop de staatsgreep” uiten de betogers hun ongenoegen. Ze vrezen dat hun premier het parlement buitenspel wil zetten om een ongeordend vertrek uit de Europese Unie te forceren. Hoewel de organisatoren honderdduizenden deelnemers verwachtten, lijkt het voorlopig zo’n vaart niet te lopen.

Op initiatief van de antibrexitorganisatie ‘Another Europe is possible’ vinden demonstraties plaats in Birmingham, Liverpool, Oxford, Leeds, Edinburgh, Belfast en meer dan twintig andere steden. Het lijkt er wel op dat er minder deelnemers zijn dan verwacht. In York en Manchester bijvoorbeeld telde het Britse persbureau PA tot dusver een duizendtal betogers.

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn heeft zich achter het protest geschaard. “De publieke verontwaardiging tegenover Boris Johnson is oorverdovend. Mensen hebben gelijk om op straat te komen en ik moedig iedereen aan om deel te nemen aan de demonstraties in Londen en in het hele land", aldus Corbyn.

“Handpop van Trump, schaam je”

De grootste betoging startte omstreeks de middag in Londen, waar enkele honderden betogers Whitehall innamen en verzamelden voor de hekken van Downing Street, de afgesloten straat waar de ambtswoning van Johnson ligt. Op de deur van de ambtswoning plakte een sticker met de slogan ‘Bollocks to brexit. It’s not a done deal’.

Betogers zwaaiden met Europese vlaggen en scandeerden slogans als “Leugenaar Johnson, schaam je” en “Handpop van Trump, schaam je”. De manifestatie werd even verstoord toen een tiental tegenbetogers, gehuld in de Union Jack, Johnson een hart onder de riem wilden steken.

Johnson kondigde deze week aan dat hij de parlementaire werkzaamheden wil opschorten van de tweede week van september tot half oktober. Dat is niet ongebruikelijk in de periode waarin de politieke partijen hun jaarlijks congres houden en waarin de nieuwe regering haar beleidsprogramma wil voorbereiden. Maar de timing en duur van de opschorting zet veel kwaad bloed. Criticasters menen dat de conservatieve premier het parlement vooral buitenspel wil zetten om een harde brexit zonder akkoord met de Europese Unie te forceren.

1,6 miljoen handtekeningen

De beslissing van Johnson leidde eerder deze week al tot spontane protesten voor de poorten van Downing Street en tot een petitie die al door meer dan 1,6 miljoen Britten is ondertekend. De beslissing van Johnson wordt ook aangevochten in drie rechtszaken.

Het Britse vertrek is momenteel vastgelegd op 31 oktober. Tegen dan wil Johnson zijn land uit de EU loodsen, liefst met maar indien nodig zonder akkoord en bijhorende overgangsperiode. In het parlement is een meerderheid gekant tegen zo’n harde brexit. Die zou volgens de tegenstanders op chaotische taferelen kunnen uitdraaien, en alleszins een nog zwaardere economische impact hebben dan een vertrek met een akkoord over de boedelscheiding.