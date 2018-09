Betoging in Duits 'bruinkoolbos' verboden na dodelijke val van journalist die boomhutdorp bezocht LVA

23 september 2018

06u08

Bron: Belga 0 Een rechtbank in de Duitse stad Aken heeft zaterdag bevestigd dat een betoging tegen het kappen van een Duits bos, om plaats te ruimen voor mijnbouw, niet mag doorgaan. De politie had de aanvankelijke beslissing genomen om het protest te verbieden. Er werden ongeveer vijfduizend betogers verwacht.

De rechtbank riep veiligheidsredenen in om haar beslissing te motiveren. Woensdag nog kwam een journalist om het leven die over het protest berichtte. Hij viel van een brug toen hij boomhutten bezocht van actievoerders in het Hambacher Forst.

De activistische groep 'Hambi bleibt' (Hambi blijft) protesteert tegen de plannen van energiebedrijf RWE om het bos te kappen en er bruinkool te winnen. Het protest, waarbij tot op 25 meter hoogte boomhutten werden gebouwd, is al zes jaar aan de gang.

