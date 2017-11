Betogers willen 'politieke gevangenen' vrij en blokkeren treinverkeer Barcelona

bewerkt door: mvdb

22u38

Bron: ANP 0 AFP Honderden betogers hebben spoorwegen geblokkeerd in het voornaamste station van Barcelona. De meeste demonstranten zijn studenten die eisen dat gevangen zittende Catalaanse 'politieke gevangenen' worden vrijgelaten.

Het treinverkeer van en naar het grote station Sants in het centrum van de stad is stilgelegd. De spoorwegmaatschappij heeft reizigers gevraagd het stationsgebouw te verlaten. De Spaanse politie heeft zich rond het stationsgebouw opgesteld.

De acties vormen onderdeel van een hele reeks blokkades,betogingen en stakingen woensdag in Catalonië, gericht tegen het ingrijpen van de Spaanse regering. Op tal van plaatsen zijn woensdag blokkades opgezet.

Maar volgens de Spaanse autoriteiten is aan de oproep van separatisten tot een staking maar beperkt gehoor gegeven. Alleen in de onderwijssector is relatief veel gestaakt. Circa 31,5 procent van het personeel in het Catalaanse onderwijs heeft woensdag het werk neergelegd.