Betogers willen ook beelden van Jezus neerhalen, suggereert Trump Nationale garde VS paraat om standbeelden te beschermen IB HAA

25 juni 2020

09u15

Bron: ANP, Reuters, ABC News, The Guardian 10 Donald Trump heeft in een toespraak uitgehaald naar betogers die standbeelden van historische figuren viseren. “Ik denk dat velen van hen zelfs niet weten wat het beeld betekent en wie het is.” Volgens de Amerikaanse president willen manifestanten ook beelden van “Jezus Christus” omgooien. Trump dreigt met celstraffen tot 10 jaar voor het vandaliseren van standbeelden.

“Honderden mensen in heel de VS worden door de FBI onderzocht voor wat ze gedaan hebben aan monumenten, standbeelden en zelfs gebouwen”, zei de president gisteren op een persconferentie aan het Witte Huis. Hij had er eerder een ontmoeting met zijn Poolse ambtgenoot Andrzej Duda. De Poolse president is de eerste buitenlandse leider die afreist naar de VS voor een bijeenkomst met Trump sinds de coronacrisis wereldwijd lockdowns heeft uitgelokt. Beide leiders bespraken onder meer een defensie-overeenkomst.



Op de persconferentie achteraf kwamen ook de antiracismerellen aan bod en de roep van actievoerders om standbeelden van historische figuren te verwijderen. Trump toonde zich niet onder de indruk. “Ik denk dat veel van de mensen die deze standbeelden omgooien er geen idee van hebben wat het standbeeld is, wat het betekent en wie het is", aldus de president.

“Dat zal niet gebeuren”

Hij suggereerde dat betogers ook beelden van Jezus willen neerhalen. “Nu kijken ze naar Jezus Christus, George Washington en Abraham Lincoln. Dat zal niet gebeuren. Niet zolang ik er ben.”



Trump zei dat hij “voor het einde van de week” een uitvoeringsbevel zal ondertekenen dat het makkelijker maakt om mensen die standbeelden vandaliseren, te vervolgen. Ze zouden dan een celstraf tot tien jaar riskeren. “We zullen een zeer, zeer, zeer sterk statement maken", klonk het.

Gisteren raakte ook bekend de nationale garde paraat staat in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC en in de staat Wisconsin om standbeelden te beschermen. In Washington gaat het om 4.000 ongewapende troepen. Trump had eerder al een aantal keer opgeroepen tot beschermende maatregelen.

“De leden van de nationale garde zullen de parkwachters ondersteunen om te voorkomen dat belangrijke monumenten worden besmeurd of kapotgemaakt”, deelde de garde mee in een verklaring.

Volgens The Washington Post heeft Trump ook de speciale politiedienst US Marshals gevraagd om door het hele land monumenten te beschermen. Normaal gesproken werken de Marshals voor federale rechtbanken. De krant schrijft dat op basis van interne e-mails die zijn gezien. De operatie van de Marshals begint vandaag.

Demonstranten probeerden begin deze week nog het beeld van oud-president Andrew Jackson vlak bij het Witte Huis neer te halen. Jackson was een van de oprichters van de Democratische partij en een van de eerste Democratische presidenten. Hij is een controversieel figuur vanwege een wet uit 1830 waarin staat dat alle inheemse Amerikanen naar het westen van het land moesten worden gedeporteerd, om ze zo te kunnen onderwerpen. In Wisconsin werden onlangs twee beelden neergehaald door demonstranten.