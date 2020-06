Betogers willen dat ‘zelfmoord’ van zwarte man in de VS onderzocht wordt nla

14 juni 2020

15u30

Bron: The Guardian, CNN 0 Honderden betogers zijn gisteren in de Amerikaanse staat Californië op straat gekomen om om een grondig onderzoek naar de dood van een 24-jarige zwarte man te vragen. Robert Fuller werd maandag opgehangen aan een boom gevonden. Lokale autoriteiten spreken van zelfmoord, hoewel er geen autopsie werd uitgevoerd.

De autoriteiten van Palmdale, de stad in het zuiden van Californië waar Fuller overleed, kondigden vrijdag aan dat ze zijn dood grondig zullen onderzoeken. Een medisch onderzoeker weigerde om zelfmoord als officiële doodsoorzaak in te geven omdat er nog geen volledige autopsie is uitgevoerd.

Tijdens een persconferentie op vrijdag confronteerden leden van de zwarte gemeenschap de autoriteiten. Ze vonden dat zij Fullers dood te snel als zelfmoord hebben afgestempeld en eisten een onafhankelijke autopsie.

Justice for Robert Fuller

Gisteren liepen de betogers van het park waar Fuller gevonden was naar het politiebureau, waar ze om een grondig onderzoek naar de dood van de man vroegen. Velen droegen borden met de tekst Justice for Robert Fuller, gerechtigheid voor Robert Fuller.

“We willen weten wat er echt gebeurd is”, zei Fullers zus tegen het publiek. “We willen de waarheid. Mijn broer was niet suïcidaal. Hij was een overlever. Hij was straatslim.”

Sheriff Ron Shaffer verklaarde dat rechercheurs de omstandigheden van Fullers dood onderzoeken om te achterhalen of er sprake van geweld was. Volgens autoriteiten van Palmdale staan de onderzoekers ook in contact met de familie.

Er waren geen camera’s buiten die hadden kunnen opnemen wat er precies gebeurd is, aldus de stad.

Lynchen in de VS

De VS kent een geschiedenis van lynching, waarbij een woedende menigte iemand waarvan ze dachten dat het een misdadiger was doden, zonder proces. Vooral in de zuidelijke staten werden zwarte Amerikanen tussen het midden van de 19de en de 20ste eeuw gelyncht, meestal door hen op te hangen aan een boom.