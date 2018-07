Betogers verbranden Belgische driekleur voor ambassade in Kinshasa FT

01 juli 2018

21u01

Bron: Belga 5 Tijdens een demonstratie voor de Belgische ambassade in Kinshasa, Congo, zijn zaterdag een Belgische vlag en een vlag van de Europese Unie in brand gestoken. Dat bericht de pers ter plaatse.

Demonstranten verzamelden zaterdag voor de ambassade en brachten er een eerbetoon aan hun nationale held, Patrice Lumumba. Dit weekend werd de 58ste verjaardag van de onafhankelijkheid van voormalig Belgisch Congo gevierd. Lumumba was een spilfiguur in die strijd.

De betogers waren met honderd, vertelde politiechef Sylvano Kasongo van Kinshasa aan een nieuwssite. "Ze werden allemaal meegenomen voor verhoor." Op de site staan ook twee foto's van demonstranten die een Belgische vlag en een Europese vlag vertrappelen en vervolgens een embleem proberen los te wrikken. De demonstranten beweren dat ze lid zijn van de vereniging 'Lissanga Lumumba' die eist dat hun leider terug naar Congo wordt gebracht. Zijn lichaam is tot op de dag van vandaag vermist. De Belg Gérard Soete, politieagent uit Katanga, zei ooit dat hij het lichaam in stukken had gezaagd en het in zuur had opgelost. Hij beweerde ook dat hij twee tanden van Lumumba al die tijd bij zich droeg voordat hij ze in de Noordzee gooide. Gisteren werd in Brussel nog het Lumumbaplein ingewijd.

