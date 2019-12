Betogers trekken opnieuw de straat op in Hongkong na korte periode van rust ttr

Bron: belga 0 Prodemocratische betogers zijn vandaag weer op straat gekomen in Hongkong na een korte onderbreking in de bijna zes maanden durende politieke contestatie. Talrijke Hongkongers namen deel aan drie manifestaties waarvoor de autoriteiten toestemming hadden gegeven.

"Ik zou de regering de boodschap willen geven dat het niet voorbij is", zei een 27-jarige deelnemer van een optocht naar het Amerikaanse consulaat die bedoeld was om Washington te danken voor zijn steun aan de protestbeweging. Hij hoopte dat de nieuwe betogingen vreedzaam zouden verlopen, want "de publieke opinie kan omslaan als het opnieuw tot geweld en de botsingen komt".

Een andere betoging begon zondagmiddag in de handelswijk Tim Sha Tsu. De organisatoren hadden de bevolking online tot "terughoudendheid" opgeroepen. Deze manifestatie wou Peking en de Hongkongse autoriteiten herinneren aan de eisen van de prodemocratische beweging, waaronder de invoering van een echt algemeen stemrecht en een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld.

Deze ochtend namen kinderen en oudere mensen deel aan een manifestatie die zonder incidenten verliep.

Afgelopen nacht hadden betogers in de volkswijk Mong Kog wegen geblokkeerd en zette de politie traangas in, voor het eerst sinds de lokale verkiezingen van 24 september, die in een klinkende overwinning resulteerden voor het prodemocratische kamp, waaraan Peking elke nieuwe toegeving weigert.

Volgens de politie zijn sinds het begin van de protesten in juni meer dan 12.000 traangasgranaten afgevuurd.

