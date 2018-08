Betogers tegen gaswinning botsen met politie in Nederland Redactie

28 augustus 2018

23u34

Bron: Belga 0 Tijdens een demonstratie tegen de gaswinning in Groningen, in het noorden van Nederland, heerste vanavond korte tijd een grimmige sfeer. De politie hield betogers onder meer met wapenstokken weg bij het hek van een locatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij Farmsum. Actiegroep Code Rood claimt dat vijf activisten gewond zijn. Een jonge vrouw zou bewusteloos zijn geraakt.

Volgens de politie zijn er geen meldingen binnengekomen over gewonden. De vrouw die onwel werd, is ter plaatse behandeld. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De demonstranten zouden zich in strijd met de regels bij de hekken hebben begeven. Op beelden was te zien dat ze spandoeken op wilden hangen. "Agenten hebben meerdere malen gevraagd om bij de hekken weg te gaan. Daar is niet naar geluisterd. Hierdoor moest de politie optreden", aldus de Groningse politie.

Na het ingrijpen werd het snel weer rustig, lieten zowel de betogers als de politie weten. Aan het protest doen honderden mensen, vooral jongeren, mee. Ze willen hun actie enkele dagen volhouden.

"Onze actie is gericht tegen de fossiele industrie, Shell en Exxon, die hele gebieden opoffert aan de winning van fossiele brandstoffen en geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen. Ook niet voor klimaatverandering. Wij laten zien dat verzet mogelijk is als mensen de handen ineen slaan en samen een front vormen", aldus de klimaatactivisten in een verklaring.