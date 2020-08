Betogers tegen coronaregels komen vanavond al bijeen in Berlijn TTR

28 augustus 2020

21u17

Bron: Belga 0 Een grote demonstratie tegen de coronamaatregelen in Duitsland staat voor morgen gepland, maar deze avond hebben zich al mensen in Berlijn verzameld om hun ongenoegen te uiten.

Volgens het dagblad Bild zijn de betogers bijeengekomen op de bekende Berlijnse laan Unter den Linden. Onder hen is een grote groep zogenoemde Reichsbürgers (rijksburgers), rechts-extremisten die de Bondsrepubliek Duitsland niet erkennen.

De politie is massaal aanwezig in de buurt van de Brandenburger Tor. Niet ver daarvandaan hadden de betogers ook een kamp opgezet, maar dat werd later afgebroken. De tenten waren van leden van de groep Querdenken 711 (Dwarsdenken 711), die ook achter de demonstratie van zaterdag zit.

Afstandsregels

Verschillende demonstranten hebben aan Bild laten weten dat ze zich zaterdag niet aan de voorgeschreven afstandsregels zullen houden en ook geen mondmasker op zullen doen. "Ik hoef geen afstand te houden", zegt de 29-jarige Melanie Holic die speciaal uit Zwitserland is gekomen voor de demonstratie. "Liefde en nabijheid is het beste medicijn voor ons allemaal. En laat je alsjeblieft niet vaccineren, je hebt een immuunsysteem dat je moet versterken."

De demonstratie werd door het stadsbestuur van Berlijn verboden, maar vrijdag zei de rechter dat die toch door mag gaan als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet er voldoende afstand gehouden kunnen worden. De autoriteiten zijn overigens tegen dat besluit in beroep gegaan. Mogelijk zal vanavond daarin nog een uitspraak volgen.