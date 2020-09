Betogers scanderen “stem hem weg” terwijl Trump laatste eer betuigt aan Ginsburg kv

24 september 2020

17u09

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben vandaag de laatste eer betoond aan de overleden opperrechter Ruth Bader Ginsburg. Beide met mondmaskers, stond het duo bij de opgebaarde Ginsburg bij het Hooggerechtshof in Washington, terwijl mensen op de achtergrond “vote him out” (stem hem weg, red.) scandeerden.

Ginsburg overleed vorige week vrijdag op 87-jarige leeftijd. Met het overlijden van het liberale en progressieve boegbeeld is de weg vrij voor Trump om een nieuwe conservatieve opperrechter in het hoogste rechtscollege benoemd te krijgen. Daarin zou dan een meerderheid van 6 tegen 3 op de hand van Republikeinse standpunten zijn. Het hof oordeelt over zaken als abortus en het recht om een wapen te dragen.

Trump heeft aangekondigd zaterdag zijn keuze bekend te maken. Het is de Senaat die over de benoeming beslist. De Republikeinen hebben daarin een meerderheid.



Ginsburg zelf zou op haar sterfbed hebben gezegd dat pas na de verkiezingen op 3 november over haar opvolging zou moeten worden beslist. Demonstranten riepen Trump bij de opgebaarde Ginsburg op haar laatste wens te respecteren.