Betogers op de been in Minneapolis na vrijlating ex-agent die knie plantte op George Floyd ADN

08 oktober 2020

08u40

Bron: ANP 4 In Minneapolis hebben mensen betoogd tegen de vrijlating van de hoofdverdachte in de dood van de zwarte man George Floyd in mei. Agent Derek Chauvin betaalde via een borgsomagentschap een miljoen dollar (zo’n 849.000 euro) borg en is woensdag vrijgelaten.

Plaatselijke media meldden dat betogingen bij een gedenkplaats voor Floyd en elders bij een politiebureau over het algemeen rustig verliepen. Bij het politiebureau zijn later betogers gearresteerd die weigerden op bevel van de politie te vertrekken. De gouverneur van de betrokken staat Minnesota, Tim Waltz, heeft naar eigen zeggen uit voorzichtigheid de Nationale Garde gevraagd zich voor te bereiden op een eventuele inzet om de openbare orde te handhaven.

Doodslag

Chauvin was de agent die de 46-jarige Floyd na zijn arrestatie op 25 mei tegen de grond hield door met zijn knie tegen diens nek te drukken. Hij deed dat minutenlang terwijl het werd gefilmd. De doodsoorzaak van Floyd is nog steeds omstreden, maar volgens het Openbaar Ministerie staat vast dat het slachtoffer zonder de brute behandeling door Chauvin nog in leven zou zijn.



Chauvin wordt daarom beschuldigd van een ernstige vorm van doodslag. Hij zat sinds 31 mei in de gevangenis van Oak Park Heights ten oosten van Minneapolis. Zijn proces begint in maart. Het is niet duidelijk hoe Chauvin de borgsom voor elkaar heeft gekregen, maar plaatselijke media melden dat die niet in cash is gestort.

Golf van protest

De dood van Floyd leidde in de Verenigde Staten en daarbuiten tot een golf van protest tegen politiegeweld en racisme. De maandenlange protesten ontaardden vaak in plunderingen en vernielingen die volgens president Donald Trump door extreemlinkse groepen worden aangewakkerd. De onrust duurt nog steeds voort en speelt een cruciale rol in de Amerikaanse verkiezingen van 3 november. Trump stelt dat zijn Democratische tegenspeler Joe Biden “extreemlinks niet durft aan te pakken” en hij wel.

