Betogers in Londen beelden twitterende Trump af op gouden toilet FVI

04 juni 2019

13u17

Bron: Belga 0 Betogers tegen Donald Trump hebben vandaag in het centrum van Londen een reusachtige sculptuur geplaatst dat de Amerikaanse president twitterend op een gouden toilet voorstelt. Later op de dag worden op een betoging onder de noemer "Together Against Trump" duizenden mensen in de Britse hoofdstad verwacht.

De betoging vindt plaats wanneer Trump de Britse premier Theresa May ontmoet, nadat koningin Elizabeth II hem maandag bij de aanvang van zijn driedaagse bezoek een koninklijk welkom had gegeven, een staatsbanket op Buckingham Palace inbegrepen.

"We moeten buitenkomen in een divers Carnaval van Verzet dat toont dat we het verdeling zaaiende beleid van Trump verwerpen, beleid van onverdraagzaamheid, haat en hebzucht", zei de Stop Trump-coalition aan haar aanhangers.

De Amerikaanse anti-Trump-activist Don Lessem plaatste zijn 5 meter grote beeld van Trump op Trafalgar Square, waar betogers van 's ochtends vroeg bijeenkwamen. De made-in-China-robot Dump Trump herhaalt tweets van de president zoals "You are fake news" and "I'm a very stable genius."

Betogers lieten bij het Britse parlement ook een 6 meter grote, opblaasbare, oranje baby-Trump op. De reuzenballon was een hit bij het bezoek dat Trump vorig jaar aan Londen bracht.

De organisatoren zeiden dat de betoging gericht zou zijn op thema's als "klimaatrechtvaardigheid, migrantenrechten, antiracisme, vrouwenrechten, lgbt-rechten, anti-oorlog en vakbondsrechten". Labour-leider Jeremy Corbyn en andere oppositieleiders waren van plan deel te nemen aan de manifestatie.