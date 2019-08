Betogers in Hongkong maken metrostation schoon na clash met politie ses

19 augustus 2019

17u36

Bron: The independent 4 Na een clash tussen betogers en politie in het metrostation van Sham Shui Po, waarbij de politie traangas inzette om het protest in te dijken, doken vandaag filmpjes en foto’s op van betogers die vrijwillig het station schoonmaken. Op die manier hoopt de protestbeweging haar publiek draagvlak niet te verliezen.

Al elf weekends lang komen Hongkongers op straat om actie te voeren voor meer democratische hervormingen. Sinds Londen in 1997 afstand deed van de regio, is het gebied een bijzondere administratieve regio van China. De inwoners van de voormalige Britse kolonie konden altijd op meer vrijheden rekenen dan andere inwoners van China. Maar nu vrezen de Hongkongers dat die vrijheden meer en meer worden afgestompt.

De betogingen verliepen in eerste instantie vreedzaam, maar de sfeer wordt steeds grimmiger. Het geweld escaleerde toen de politie traangas en rubberen kogels begon in te zetten tegen de betogers. Dat was ook het geval donderdag in het metrostation in Sham Shui Po.

De protestorganisatoren plaatsten een oproep online om het metrostation in de arbeiderswijk Sham Shui Po schoon te maken, nadat het als gevolg van de protesten “aangetast” was geraakt door traangas van de politie.

Foto’s en filmpjes tonen hoe de vrijwillige schoonmakers, gewapend met gezichtsmaskers, handschoenen en vochtige doekjes, de traangasresten verwijderen uit het station. Tijdens het schoonmaken vertelde een van de prodemocratische schoonmakers dat hij hoopte dat het bedrijf dat instaat voor het metrostel en dus ook de stations in de stad, druk zou uitoefenen op de autoriteiten om te stoppen met het gebruik van ongepaste crowd control tactieken in en rondom metrostations.