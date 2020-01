Betogers in Hongkong gooien molotovcocktails en steken gepland quarantainecentrum coronavirus in brand NLA

26 januari 2020

17u12

Bron: Belga 0 Betogers hebben vanavond met molotovcocktails gegooid naar een leegstaand gebouw in Hongkong dat zou worden ingericht als quarantainezone voor mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De lobby van het gebouw stond in brand bij aankomst van de brandweer.

“Deze daden van vernieling vormden een ernstige bedreiging voor de mensen die ter plaatse waren", aldus de politie van Hongkong.

In de speciale administratieve regio van China werden tot nu toe zes gevallen van besmetting met het coronavirus vastgesteld. De autoriteiten beschouwen het virus als een "noodtoestand" en kondigden gisteren een reeks maatregelen aan, waaronder het inrichten van het leegstaande gebouw in de wijk Fanling als voorlopige quarantainezone.

Protest tegen quarantainecentra

Aan dat gebouw kwamen vandaag tientallen mensen protesteren. Sommigen blokkeerden de straat en gooiden met molotovcocktails. De politie moest tussenbeide komen. De plannen om het gebouw te gebruiken zijn voorlopig opgeschort, liet het centrum voor gezondheidsbescherming naderhand weten.

Er werd al een quarantainecentrum ingericht in een park, verder weg van de stad, en er zouden er nog kunnen komen in twee andere parken.

De SARS-epidemie in 2003 kostte het leven aan meer dan 300 mensen in Hongkong, een erg dichtbevolkte stad. Mogelijk heeft het protest tegen een quarantainegebouw in de nabijheid van andere inwoners daar nog mee te maken.

