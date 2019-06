Betogers Hongkong beëindigen bezetting wegen IB

17 juni 2019

07u06

Bron: ANP, Belga 0 De betogers in Hongkong zijn maandagochtend (lokale tijd) van de straat afgegaan op verzoek van de politie. Gisteren gingen bijna 2 miljoen mensen de straat op om te protesteren tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk maakt. Honderden demonstranten brachten de nacht door op de straat en blokkeerden zo belangrijke wegen in de stad.

De politie vroeg de demonstranten maandagochtend om van de straat te verkassen naar de stoep. “Dit is geen oproep om te vertrekken, maar verplaats je alsjeblieft naar de stoep. Het is maandag en mensen moeten werken of naar school”, zei een omroeper volgens The South China Morning Post.

De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, bood gisteren haar excuses aan vanwege het politiegeweld bij eerdere demonstraties. De politie is daarom gezegd niet hard in te grijpen vandaag. De ordediensten waren ook opvallend minder aanwezig dan bij de protesten vorige week. De agenten waren bovendien gekleed in hun gebruikelijke uniform en niet in een oproeruniform.

“Protesten tot wet definitief wordt ingetrokken”

De pro-democratiecoalitie Civil Human Rights Front, de onofficiële organisator van de massaprotesten in Hongkong afgelopen week, liet weten dat de manifestanten zullen blijven protesteren totdat regeringsleider Carrie Lam, wier vertrek eveneens geëist wordt, de opgeschorte wet definitief intrekt.

De wet zou het mogelijk maken om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden.

Bekende activist vrijgelaten

Inmiddels is ook de democratie-activist Joshua Wong vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat vast voor zijn rol in het zogeheten ‘paraplu-protest’ in 2014. De 22-jarige Wong is een van de bekendste activisten van het land en was in 2014 het gezicht van de protesten. Ook hij riep op tot het ontslag van Lam. "Ze is niet langer bekwaam om Hongkong te leiden", zei hij bij zijn vrijlating. "Ze moet haar verantwoordelijkheid nemen en ontslag nemen."

De speciale administratieve regio Hongkong beschikt sinds zijn retrocessie in 1997 door Groot-Brittannië aan China over een regime met een "brede autonomie" en kan in theorie tot 2047 genieten van vrijheden die elders in China ongekend zijn.

