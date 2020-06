Betogers en ordediensten clashen bij demonstratie tegen racisme en politiegeweld in Parijs LH

13 juni 2020

16u44

Bron: ANP, Belga, BMFTV 3 15.000 mensen verzamelden zich vandaag in de Franse hoofdstad Parijs om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. De ordediensten hebben wel verhinderd dat de stoet zou vertrekken van op de Place de la République. In de late namiddag waren er confrontaties tussen de politie en de demonstranten. De politie moest traangas inzetten nadat er met projectielen gegooid werd.



De politieprefectuur twitterde dat de betogers, die naar Opéra wilden stappen, als ze dat wilden konden vertrekken langs alle verkeersassen, op twee na. Vrijdag had de politie herhaald dat samenscholingen van meer dan tien mensen verboden zijn. Bovendien was de betoging niet aangekaart bij de autoriteiten. Toch verzamelden volgens de politie 15.000 demonstranten op het bekende plein.

De oproerpolitie was in de namiddag met veel manschappen aanwezig in de omgeving en hield zich aanvankelijk afzijdig. Toch braken er vanaf de late namiddag onlusten uit tussen de politie en demonstranten. Daarbij werd ook traangas ingezet.



Op het protest zijn ook tegendemonstranten afgekomen. Zij lieten een spandoek met het opschrift “rechtvaardigheid voor de slachtoffers van anti-wit-racisme” zakken vanaf een gebouw.

Adama Traoré

Op een spandoek op de Place de la Republique stond de boodschap: “Ik hoop dat ik vandaag niet gedood zal worden omdat ik zwart ben.” Een van de sprekers was de zus van Adama Traoré, die in 2016 op 24-jarige leeftijd overleed nadat hij was aangehouden. Dat doet volgens haar denken aan de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. “Wat gebeurt in de Verenigde Staten, gebeurt ook in Frankrijk”, zei Assa Traoré.

La foule quitte massivement le centre de la place de la République, où apparaissent les premiers nuages de gaz lacrymogène. Toujours impossible de quitter la place vers Opéra, comme initialement prévu, l’issue est bloquée par les forces de l’orde. #AdamaTraore pic.twitter.com/QfsTHNvJtM Henri Seckel(@ hseckel) link

De dood van Floyd raakte ook in Frankrijk een gevoelige snaar. Inwoners, vaak met een migratie-achtergrond, van verarmde buitenwijken hebben vaak een gespannen relatie met de politie. De nabestaanden van Adama Traoré ruziën al jaren met de autoriteiten over de doodsoorzaak.

Toespraak Macron

De Franse president Macron spreekt vanavond om 20 uur de bevolking toe. Zijn toespraak zal gaan over de versoepeling van het coronabeleid en politieke onrust over het politiegeweld. Politici en ondernemers willen dat de regering de lockdown sneller beëindigt en dat de economie sneller op gang moet kunnen komen