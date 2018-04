Betogers eisen onafhankelijk onderzoek naar gewelddadig politieoptreden in Nicaragua kv

29 april 2018

01u20

Bron: Belga 1 De Nicaraguaanse studenten die aan de basis liggen van de golf van protesten tegen de regering van president Daniel Ortega, roepen op tot de oprichting van een onafhankelijke commissie tegen het gewelddadige optreden van de politie. Bij het geweld vielen volgens het Nicaraguaanse centrum voor de mensenrechten (Cenidh) in totaal 43 doden.

De protesten in Nicaragua braken woensdag uit in verschillende steden. De betogers kantten zich tegen een geplande hervorming van de pensioenen en de sociale zekerheid. De protesten ontaardden al snel in geweld tussen de politie en actievoerders. Het ging om de gewelddadigste sinds Ortega elf jaar geleden president werd.

Maandag kondigde de president uiteindelijk aan dat hij de omstreden hervormingen zou intrekken en in dialoog wilde gaan met zijn tegenstanders. Sindsdien verlopen de protesten - die ondertussen geëvolueerd zijn tot betogingen tegen de regering en de harde repressie - vreedzaam.

Om tegemoet te komen aan de eisen van de betogers, richtte parlementsvoorzitter Gustavo Porras vrijdag een commissie op om de feiten van de voorbije weken te "onderzoeken, analyseren en verduidelijken". De studentenleiders verwierpen dat initiatief zaterdag echter. "We aanvaarden niet dat de moordenaars een onderzoek voeren naar zichzelf", luidde het.

Ze eisen de oprichting van een "onafhankelijke en geloofwaardige" commissie die "alle directe en indirecte verantwoordelijken van de misdaden tegen de mensheid onderzoekt, veroordeelt en bestraft". Zolang die er niet komt, willen ze niet om de tafel gaan zitten met de regering.

Op het optreden van de politie kwam eerder al heel wat internationale kritiek. Zo veroordeelden Human Rights Watch, de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Vaticaan al het buitensporig geweld.