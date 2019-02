Betogers clashen met leger aan Venezolaanse grens, vier soldaten vluchten naar Colombia kg

23 februari 2019

18u05

Bron: Belga, ANP, BBC, CNN 0 Vier Venezolaanse militairen zijn vandaag gedeserteerd en gevlucht naar Colombia. Dat hebben de Colombiaanse autoriteiten aangekondigd. De grens tussen Venezuela en Colombia werd gisterenavond op bevel van de regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro afgesloten. Het regime wil niet dat er humanitaire hulp het land binnenkomt. Aan de grens vinden al de hele dag schermutselingen plaats.

Drie militairen gebruikten de voetgangersbrug ‘Puente Internacional Simon Bolivar’ om naar Colombia te vluchten. Een vierde deed dat via een andere brug in Tienditas. Er zijn in totaal vier bruggen die Venezuela, vanuit de westelijke staat Tachira, met de Colombiaanse staat Cucuta verbinden. Eén van de bruggen is sinds begin februari geblokkeerd met containers die het Venezolaanse leger heeft geïnstalleerd.



Tientallen personen wilden vandaag nog één van de bruggen oversteken, maar ze werden met traangas uiteengedreven door het Venezolaanse leger.

Gesloten grens

De regering-Maduro sloot de grens gisterenavond om te beletten dat er humanitaire hulp het land binnenkomt. Het gaat om tientallen ton voeding en geneesmiddelen die zijn gestuurd door de Verenigde Staten en die opgeslagen liggen in Cucuta.



Oppositieleider en zelfverklaard interim-president Juan Guaido overschreed gisteren al de grens. Hij riep de Venezolaanse veiligheidstroepen aan de grensovergangen op, zich aan de “juiste kant van de geschiedenis” te plaatsen en de hulpgoederen door te laten.



De Colombiaanse president Ivan Duque eiste op zijn beurt de vrije invoer van humanitaire hulpgoederen naar Venezuela. De blokkering van de hulp is een “aanslag” op de mensenrechten, zo stelde Duque in de grensstad Cucuta op een gezamenlijke persconferentie met Guaido.

Eerste vrachtwagen arriveert

Later op de dag kon de eerste vrachtwagen met humanitaire hulp het land dan toch binnenkomen via de grens met Brazilië. “Aandacht voor Venezuela: We kondigen officieel aan dat de eerste zending humanitaire hulp onze grens met Brazilië is binnengekomen. Dit is een geweldige prestatie, Venezuela!”, aldus Guaido op Twitter. Nochtans heeft president Nicolas Maduro bevolen om de grenzen met Brazilië en Colombia gesloten te houden.

Een getuige zei tegen persbureau Reuters dat de vrachtwagen op Venezolaanse bodem was, maar nog niet de douane is gepasseerd.

Betoging in Brussel

In Brussel hebben een honderdtal mensen deze namiddag betoogd tegen het regime van Maduro. Ze steunen opposant Juan Gaidó en roepen de internationale gemeenschap op hem te erkennen als president.



De manifestanten in Brussel verzamelden eerst voor een betoging op het Vrijheidsplein en vertrokken vervolgens naar de Amerikaanse ambassade. Ze zwaaiden met Venezolaanse vlaggen en riepen leuzen tegen de "dictatuur" van Maduro en om op te roepen tot vrije verkiezingen in Venezuela. Volgens de Brusselse politie verliep de betoging zonder incidenten.