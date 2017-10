Betoger gedood bij verkiezingsgeweld in Kenia 17u17

Bron: Belga 0 EPA Betogers in de sloppenwijken van Mathare. Bij het aanhoudende geweld in Kenia is vandaag een protestbetoger doodgeschoten. Het land hield gisteren een herverkiezing die door de oppositie geboycot werd.

De tiener werd in de westelijke county Bongoma doodgeschoten volgens de voorzitter van de Senaat, Kenneth Lusaka. Hij zei dat de jongen de politie geprovoceerd had. Gisteren werden bij straatgevechten tussen betogers en veiligheidstroepen zeker drie mensen gedood. De opkomst voor de presidentsverkiezing was met 34 procent erg laag.

De crisis in Kenia brak uit nadat het Hooggerechtshof de uitslag van de verkiezingen van augustus, die door president Uhuru Kenyatta gewonnen werden, ongeldig had verklaard. Daarop werd een datum voor nieuwe presidentsverkiezingen vastgelegd, maar oppositieleider Raila Odinga zei dat hij er niet wou aan deelnemen omdat de stembusgang volgens hem niet vrij en eerlijk zou verlopen.

De Keniaanse oppositie riep haar aanhangers vandaag op hun leven niet in gevaar te brengen en weg te blijven van de stembusgang van zaterdag in vier county's in het westen van het land, waar gisteren niet gestemd kon worden door het geweld. "Het eerste wat we aan onze aanhangers willen zeggen, is dat we zeker willen zijn dat ze niet gewond raken bij de herhaling van de verkiezing zaterdag", zei een van de oppositieleiders, Musalia Mudavadi, op een persconferentie. "We zeggen hen afzijdig te blijven, want ze zouden in een val kunnen lopen waarin ze gewond raken."