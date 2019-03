Betoger bedreigt Baudet met de dood: “Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf” TMA

24 maart 2019

14u13

Bron: AD 0 Tijdens de antiracisme-demonstratie in Amsterdam heeft zeker één betoger gisteren doodsbedreigingen aan het adres van Thierry Baudet geuit. Dit blijkt uit beelden van UP! Network. PVV-leider Geert Wilders eist vervolging.

Op de beelden is een vrouwelijke demonstrant te zien die zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar heeft gemaakt. Ze scandeert “Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”. Een aantal demonstranten laat in hetzelfde filmpje weten de oproep af te keuren.

PVV-leider Geert Wilders reageerde op Twitter vol afschuw op het filmpje. Hij eist dat het Openbaar Ministerie de vrouw vervolgt. “Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet, maar roepen een politicus dood te schieten wel?? Ik zou zeggen @Het_OM oppakken en vervolgen die gevaarlijke linkse gek van dat filmpje en kappen met die belachelijke rechtszaak tegen mij", aldus de PVV-voorman.

Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet maar roepen een politicus dood te schieten wel??



Ik zou zeggen @Het_OM oppakken en vervolgen die gevaarlijke linkse gek van dat filmpje en kappen met die belachelijke rechtszaak tegen mij. https://t.co/tdkAeokWeA Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

De Amsterdamse politie zegt op de hoogte te zijn van de beelden en in overleg met het Openbaar Ministerie onderzoek te gaan doen. Gisteren liepen duizenden mensen mee in de demonstratie, die vooral was gericht tegen racisme maar ook tegen de recente verkiezingsuitkomst. Het Forum voor Democratie haalde bij de provinciale verkiezingen woensdag de meeste stemmen.

Concreet

In reactie op die verkiezingswinst reageerde een universitair docent uit Utrecht op Facebook met de tekst “Volkert waar ben je”. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) noemt het “een smakeloze opmerking” maar “waarschijnlijk niet strafbaar”. Die opmerking is namelijk geen concrete oproep om Baudet iets aan te doen.

Volkert is een verwijzing naar de moordenaar van politicus Pim Fortuyn. De docent in kwestie heeft de post verwijderd en zijn excuses aangeboden. Hij is door de Universiteit Utrecht op non-actief gezet. Justitieminister Ferd Grapperhaus veroordeelde de tekst en zei dat politici in vrijheid en veiligheid “moeten kunnen zeggen wat zij willen zeggen.”

Op sociale media zijn verschillende beelden verschenen van de antiracisme demonstratie in Amsterdam gisteren. In de sommige filmpjes is te horen dat er tijdens de demonstratie uitingen zijn gedaan die mogelijk als bedreigend kunnen worden ervaren [1/2]. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link

Wij zijn hiervan op de hoogte en zullen, in overleg met het Openbaar Ministerie, onderzoek doen [2/2]. Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link