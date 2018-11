Beticht van moord en oorlogsmisdaden: Human Rights Watch dient klacht in tegen Saudische kroonprins AW

27 november 2018

07u31

Bron: Belga/ Al Jazeera 0 Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft in Argentinië klacht ingediend tegen de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman voor de foltering en moord op journalist Jamal Khashoggi én voor zijn verantwoordelijkheid in de oorlog in Jemen. Bin Salman zal er eind deze week de G20-top bijwonen.

De Argentijnse grondwet hanteert het universaliteitsprincipe, waardoor vervolging van oorlogsmisdaden mogelijk is, ongeacht de plaats van het misdrijf en/of de nationaliteit van dader of slachtoffer. “We hebben een klacht ingediend bij de Argentijnse autoriteiten in de hoop dat ze de medeplichtigheid en verantwoordelijkheid van de kroonprins zullen onderzoeken. Die geldt volgens ons voor oorlogsmisdaden in Jemen, foltering en moord van burgers, waaronder journalist Jamal Khashoggi”, aldus Sarah Leah Whitson, directeur bij Human Rights Watch.



Volgens de ngo is het Argentijnse gerecht een onderzoek gestart op basis van de klacht. De Argentijnse aanklagers wilden echter geen commentaar geven.

Rondreis

De Saudische kroonprins, die momenteel op rondreis is in de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte, zou vrijdag en zaterdag in Buenos Aires verblijven om er de G20-top bij te wonen.



Saudi-Arabië heeft de betrokkenheid van de prins bij de moord op Khashoggi altijd ontkend.

