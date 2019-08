Bethany wil eieren koken in microgolf: "Ik volgde instructies op internet, nu riskeer ik permanente schade aan mijn oog” SVM

17 augustus 2019

13u29

Bron: The Sun 4 Het oog van een Britse jongedame is zwaar beschadigd geraakt na een stom ongeluk in de keuken. Bethany Rosser wilde twee eieren koken koken in de microgolf, maar die zijn in haar gezicht ontploft. De verzekeringsmakelaar wil anderen nu waarschuwen, want ze volgde gewoon instructies op het internet.

Rosser zocht vorige dinsdag via Google op of het veilig was om eieren te koken in de microgolf. “Volgens heel wat sites en filmpjes op YouTube is dat geen probleem, zolang je een kom met water gebruikt en daar zout in strooit. Ik liet de eieren voor alle zekerheid niet te lang in de microgolf steken, zo’n zes minuten. Toen ik wilde checken of ze in orde waren, ontploften ze in mijn gezicht.”

Rosser was op dat moment alleen thuis. Er zat dus niets anders op dan zelf de hulpdiensten te bellen. Intussen liet ze koud water over haar gezicht stromen.

“Zicht blijft heel troebel”

Het meisje werd in allerijl naar de brandwondenafdeling van het ziekenhuis in Birmingham gebracht. Daar werd onder meer een nat verband over haar gezicht gelegd. Ze moest er een nacht ter observatie blijven.

'I've been left blind in one eye after two microwave boiled eggs EXPLODED in my face' https://t.co/ts1exDzTrq The Sun(@ TheSun) link

“Intussen kan ik mijn oog weer openen, maar het zicht blijft heel troebel. Het is voorlopig nog niet duidelijk of ik er permanente schade aan zal overhouden. Mijn huid zal sowieso nog lang verkleurd blijven.”

“Compleet in paniek”

“Toen dat water over mijn gezicht liep, voelde ik mijn huid een beetje loskomen”, gaat Rosser verder. “Een vreselijk moment, ik was compleet in paniek. Daarna voelde het nog urenlang branderig aan. Ik stond te trillen op mijn benen en was aan het huilen, nooit eerder was ik zo bang. Dit was zonder twijfel de ergste dag van mijn leven.”

In haar vriendenkring blijken nog enkele mensen dezelfde fout begaan te hebben. “Dat bewijst toch dat ik geen alleenstaand geval ben. Bij mijn nicht zijn de eieren ontploft terwijl ze nog in de microgolf staken. Een van mijn maten had ze er dan weer net uitgehaald. Hij mag van geluk spreken dat zijn gezicht toen gespaard is gebleven. Ik waag mij er in alle geval nooit meer aan.”