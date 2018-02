Betalen voor eigen opsluiting: VS plukken schrijvende crimineel kaal David van der Heeden

20 februari 2018

13u18

Bron: AD.nl 0 Curtis Dawkins, een tot levenslang veroordeelde overvaller en moordenaar, schrijft om de tijd te doden. En niet onverdienstelijk. In 2016 bood uitgeverij Scribner de crimineel 150.000 dollar om een bundel korte verhalen te mogen uitbrengen. ‘Kassa’, denkt ook de staat Michigan, die de literaire sensatie nu laat betalen voor zijn verblijf in de gevangenis.

Dawkins zit al twaalf jaar vast en was uitermate verbaasd door het gouden aanbod. Dat zijn schrijfsels over het leven achter de tralies met lof zouden worden ontvangen, had hij al helemaal niet verwacht. 'The Graybar Hotel' kwam vorig jaar in juli uit en verkoopt goed. Naast het voorschot van 150.000 dollar ontvangt de gekooide auteur een percentage van de opbrengst.

Zijn verdiensten stopt de 49-jarige Dawkins in een studiefonds voor zijn drie kinderen. Een klein deel wordt op zijn gevangenisrekening gestort. Dat het schrijven hem geen windeieren legt, viel uiteindelijk ook de openbaar aanklager van Michigan op. Die wil nu dat de inmiddels gevierde schrijver gaat betalen voor zijn opsluiting. En die rekening is niet mis.

372.000 dollar

Het departement van Financiën wil Dawkins inkomsten met 90 procent afromen. Die financiële aderlating omvat niet alleen het ruime voorschot dat hij voor The Greybar Hotel ontving, maar ook alle royalty’s. Zelfs het geld op zijn eigen rekening komt aan de beurt. Sinds 2005 zou Dawkins’ opsluiting de staat ruim 372.000 dollar hebben gekost, werd hem voorgerekend.



Volgens justitie heeft de schrijvende bajesklant geen recht op het geld. Dawkins zegt op zijn beurt dat hij de ‘morele plicht’ heeft om de toekomst van zijn kinderen veilig te verzekeren, maar kan nu zelfs geen advocaat meer betalen om de vordering aan te vechten. "Het raakt mijn kinderen'', laat hij aan de New York Times weten. "Ik heb fouten gemaakt, maar mijn kinderen zijn totaal onschuldig.''

Geld naar nabestaanden

In zijn boek vertelt Dawkins over het schuldgevoel en het verdriet waarmee hij moet leven na zijn misdaden. Schrijven ziet hij als zijn 'reddingsboot' maar de broer van zijn slachtoffer denkt daar anders over. Kenneth Bowman vindt dat Dawkins zijn verhaal vanuit de gevangenis niet te gelde mag maken. Als er al iets mee verdiend wordt, zou dat naar de nabestaanden of een goed doel moeten gaan.



Michigan is een van veertig Amerikaanse staten die misdadigers de kosten van gevangenschap uit eigen zak laat ophoesten. Door de enorme prijs die het opsluiten van ruim 2,2 miljoen gevangenisklanten met zich meebrengt, moet ook voor gezondheidszorg, kleding en transport worden betaald. Omdat het merendeel van de gevangenen geen cent heeft, komt het slechts zelden zover.

Het is wreed om tegen iemand te zeggen: we sluiten je niet alleen op, maar we laten je er ook nog eens voor betalen. Lauren-Brooke Eisen van het Brennan Center

Kaalplukken

Als Justitie echter de kans krijgt een veroordeelde te laten betalen, dan wordt hij letterlijk kaalgeplukt. Zo ook de in Connecticut tot 50 jaar veroordeelde moordenaar Eric Ham, die een schadebedrag van ongeveer een miljoen kreeg toegekend voor een onterechte aanhouding. De rechter bepaalde dat hij 900.000 van dat bedrag moest bijdragen aan zijn verblijf achter de tralies.



Niet iedereen binnen gerechtelijke kringen is het met die harde aanpak eens. "Het is wreed om tegen iemand te zeggen: we sluiten je niet alleen op, maar we laten je er ook nog eens voor betalen'', zegt Lauren-Brooke Eisen van het Brennan Center, een programma van de Universiteit van New York dat zich inzet voor gerechtelijke hervormingen.

Hij heeft zijn talenten nuttig aangewend. Hij probeert de wereld op een productieve manier te verbeteren en dat zou de maatschappij voor 100 procent moeten steunen. Hoogleraar Sharon Dolovich van de universiteit van Los Angeles

Wereld verbeteren

Ook anderen zijn van mening dat Dawkins tijdsbesteding moet worden gestimuleerd, in plaats van hem ervoor bestraffen. "Hij heeft zijn talenten nuttig aangewend'', zegt hoogleraar Sharon Dolovich van de universiteit van Los Angeles. "Hij probeert de wereld op een productieve manier te verbeteren en dat zou de maatschappij voor 100 procent moeten steunen.''



De kans dat de rechter Dawkins tegemoetkomt is klein. Donderdag komt zijn zaak voor, waarin hij van pure armoede zichzelf verdedigt. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan en blijft hij schrijven. Zijn tweede boek, een naargeestig verhaal over een ondergrondse gevangenis, is half klaar. Ondanks de wetenschap dat hij er niet rijk van zal worden, hoopt Dawkins dat ook dit boek binnenkort wordt uitgegeven.