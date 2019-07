Bestuurster van Stint is volgens Justitie niet verantwoordelijk voor spoordrama in Nederland Hélène Schenk

04 juli 2019

14u14

Bron: AD.nl 0 De bestuurster van de Stint die negen maanden geleden betrokken raakte bij een tragisch ongeluk in Nederland, valt niets te verwijten. Sterker: uit alle verklaringen blijkt volgens Justitie dat ze juist alles op alles heeft gezet om een aanrijding te voorkomen.

Onderzoek moet nog wel uitwijzen of de werkgever van de vrouw iets te verwijten valt. Het ongeluk wordt namelijk als een ernstig arbeidsongeval beschouwd. Zolang het onderzoek nog loopt, neemt Justitie geen besluiten over een eventuele vervolging van betrokkenen. Eind dit jaar wordt meer duidelijkheid verwacht.



Dat melden de politie en het Openbaar Ministerie in een tussenrapportage over het onderzoek, dat inmiddels negen maanden duurt. Bij de aanrijding in het Nederlandse Oss, op donderdag 20 september 2018, kwamen vier kinderen (4, 4, 6 en 8) uit Oss om het leven. Een vijfde kind uit Oss (11) en de 32-jarige begeleidster uit Heesch, die het wagentje met daarin de kinderen bestuurde, raakten zwaargewond. Het verdriet bij de nabestaanden van de omgekomen kinderen en de bestuurster is nog steeds immens groot. Zij worden allen begeleid voor deskundigen.



Het onderzoeksteam heeft uitgebreid gesproken met de begeleidster en een groot aantal getuigen van het drama. Uit het strafrechtelijk onderzoek is inmiddels naar voren gekomen dat de bestuurster de Stint voor de spoorweg tot stilstand wilde brengen, omdat er een trein naderde. De Stint reageerde echter niet. De vrouw probeerde uit alle macht de Stint te laten remmen, maar geen enkele handeling had effect. De Stint stopte niet en kwam terecht op de spoorwegovergang, waarna de trein het wagentje ramde.

Getuigen

Tijdens het ongeluk was het druk rond de spoorwegovergang. De recherche heeft dan ook met veel getuigen gesproken. Deze verhoren bevestigen de verklaring van de bestuurster. Onderzoeksleider Janine Kramer van het OM: “We hebben geen enkele reden om te concluderen dat de bestuurster iets te verwijten valt.”



Een ander belangrijk onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek is het technische onderzoek naar de bij het ongeval betrokken Stint. Het voertuig is uitgebreid onderzocht door deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Onbekend is nog wat de exacte technische oorzaak van het ongeluk is. Er zijn in ieder geval geen breuken geconstateerd in de gasveer of de nuldraad (een elektrische draad). Op dit moment wordt de computer van de Stint uitgelezen, om vast te kunnen stellen hoe de Stint voor het ongeluk functioneerde. Wellicht valt dan een oorzaak aan te wijzen.

Botsproeven

Daarnaast worden op korte termijn botsproeven gehouden bij een soortgelijke spoorboomopstelling. Mogelijk levert dit onderzoek meer informatie op over de invloed op de snelheid van een Stint als deze in botsing komt met een spoorboom. Dit zal niet plaatsvinden op de plek van het ongeluk, maar op een besloten onderzoekslocatie.



Het NFI rapporteert na het afronden van deze onderzoeken aan de rechter-commissaris. Mogelijk dat de bevindingen nog aanleiding geven tot nader (ander) technisch onderzoek.



Ondertussen loopt er ook nog een onderzoek naar de producent van de Stint. Dat moet onder meer duidelijk maken of er eerder problemen met het voertuig waren, of de producent daar van wist en of hij met die bevindingen iets gedaan heeft. Dat onderzoek is zo ingewikkeld en tijdrovend, dat de resultaten nog geruime tijd op zich laten wachten, aldus Officier van Justitie Kramer.

Reactie advocaat

De bestuurster van de Stint reageerde enorm opgelucht en geëmotioneerd toen ze hoorde dat haar niets wordt verweten. “Het was een ontroerend moment”, zegt haar advocaat Menno Buntsma uit Breda over dat gesprek, waarbij ook hij aanwezig was. “Je moet je voorstellen, ze wilde coûte que coûte die kindjes redden en is op dat wagentje blijven staan. Je kunt er ook afspringen. Maar ze is tot het allerlaatste moment bij ze gebleven. Dat ze nu weet dat haar niets verweten wordt, dat helpt enorm bij de verwerking.”

“Het gaat naar omstandigheden redelijk met haar”, zegt Buntsma. “Ze heeft zowel lichamelijk als geestelijk een zware tik gekregen. Dat ze vanaf het allereerste moment de juiste hulp heeft gekregen, heeft veel betekend. Ze krijgt ook alle steun van haar werkgever. Daar is ze nog steeds in dienst, maar ze is nog niet aan het werk”, aldus Buntsma.

De advocaat verwacht, nu vaststaat dat ze juist gehandeld heeft, dat Justitie zal besluiten de zaak tegen zijn cliënte te seponeren. Dat zou betekenen dat er geen strafvervolging tegen haar wordt ingesteld.

