Bestuurder van bestelwagen die inreed op voetgangers in Toronto beschuldigd van tienvoudige moord: "Hij was erg op zichzelf" TTR

24 april 2018

17u12

Bron: Belga 0 Alek Minassian, de man die ervan verdacht wordt opzettelijk voetgangers te hebben doodgereden in een drukke straat in Toronto, is vandaag formeel aangeklaagd voor een tienvoudige moord. Daarnaast wordt hij ook aangeklaagd voor dertien moordpogingen. Alek Minassian hoorde, met geschoren hoofd en in een wit gevangenisplunje, de voorlezing van de aanklacht aan.

Volgens journalisten ter plaatse toonde hij weinig emoties. Over goed twee weken moet Minassian opnieuw voor de rechtbank verschijnen. De 25-jarige man werd gearresteerd nadat hij gisteren met zijn bestelwagen tegen hoge snelheid het voetpad was opgereden en voetgangers wegmaaide in de drukke voorstad North York. Hij doodde minstens tien mensen en verwondde er vijftien.

"De gebeurtenissen van gisteren in Toronto waren een zinloze aanval en een verschrikkelijk drama", zei de Canadese premier Justin Trudeau vandaag. "We moeten niet beginnen in angst te leven, in onzekerheid, als we in onze steden wandelen. Ik spreek voor iedereen van ons om de eerste hulpverleners ter plaatse te danken", zei hij. "Ze aarzelden geen enkel moment, ondanks het gevaar en er bestaat geen twijfel over dat hun moed levens heeft gered en nog meer gewonden heeft voorkomen".

Linken

Omdat gelijkaardige feiten de voorbije jaren in andere steden werden uitgevoerd door terroristen, vindt minister van Openbare Veiligheid Ralph Goodale het te vroeg om te zeggen dat het incident in Toronto niets te maken heeft met terrorisme. Ook niet of het incident kan gelinkt worden aan de bijeenkomst van de G7-ministers van Buitenlandse Zaken, dat net had plaatsgevonden in Toronto, de grootste stad van Canada.

Trudeau zei dat de situatie op de voet werd gevolgd en dat de rechtshandhaving in het hele land werkte "om de veiligheid en beveiliging van alle Canadezen te garanderen". (Lees verder onder de foto.)

Motief

De 25-jarige dader woont in de omgeving van de voorstad Richmond Hill. Volgens een profiel op het online-netwerk LinkedIn ging hij zeven of acht jaar naar een college, waar hij volgens ex-studiegenoten informatica studeerde. Pas vorige week is Minassian nog op school geweest, zei de even oude Joseph Pham, die dezelfde cursus programmeren volgde. Dat schrijft de Toronto Star. Gelijktijdig zou Minassian verschillende jobs als software-ontwikkelaar hebben gehad.

Volgens politiechef Mark Saunders had de politie de man niet op de radar. Er wordt in alle richtingen gezocht naar een mogelijk motief, ook een terroristische achtergrond is daarbij niet uitgesloten. Maar volgens vroegere klasgenoten aan het Seneca College had Minassian geen uitgesproken politieke of religieuze opvattingen, tenminste geen die hij naar buiten bracht. (Lees verder onder de foto.)

"Erg op zichzelf"

Maar in de omgang met anderen had hij problemen, zei een andere studiegenoot, die in 2015 aan een project met Minassian werkte, in de Globe and Mail. Hij had het moeilijk met gesprekken en publieke druk, zijn lichaamstaal lieten een verstandelijke beperking vermoeden. Hij was "gewoon een wat onbeholpen jongeman, die goed overweg kon met computers", schrijft de krant onder aanhaling van een andere bekende op het college. "Hij was erg op zichzelf. Hij praatte niet echt met anderen", zei Joseph Pham.

Een krantenbericht van de Richmond Hill Liberal uit 2009 lijkt dit te bevestigen. Daarin spreekt een zekere Sona Minassian over haar zoon, die aan het syndroom van Asperger lijdt. Mensen, die getroffen zijn door deze variant van autisme, hebben moeilijkheden in de sociale omgang. Haar zoon kon zijn job bij een IT-bedrijf in Richmond Hill enkel houden dankzij een hulpprogramma, dat echter op de helling stond.