Bestuurder uit presidentiële colonne van Donald Trump opgepakt met wapen rvl

19 februari 2018

17u42 0 Een bestuurder van een van de wagens uit de presidentiële colonne van de Amerikaanse president Donald Trump in Mar-A-Lago is opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich had. Volgens de bestuurder zelf ging het om een persoonlijk wapen, dat hij vergeten was.

President Trump verblijft momenteel in zijn privé-verblijf in Mar-A-Lago, in de Amerikaanse staat Florida. De man in kwestie zou één van de bestelwagens besturen die het perskorps van het Witte Huis vervoert. Zoals wel vaker het geval is, zet het Witte Huis lokale chauffeurs in om sommige wagens van de presidentiële colonne te besturen, zoals de busjes waarmee de journalisten en fotografen vervoerd worden. Andere wagens, zoals die van Trump zelf, worden bestuurd door personeel van de Secret Service.

Voordat de colonne zou vertrekken naar de golfclub van Donald Trump, werd bij één van de bestuurders echter een wapen ontdekt. De man werd onmiddelijk opgepakt en meegenomen voor verhoor, terwijl meteen alle bestuurders van de bestelwagens vervangen werden door personeel van het Witte Huis zelf.

Volgens de opgepakte man zelf, zou hij vergeten zijn het wapen achter te laten in zijn persoonlijke auto, alvorens achter het stuur van het busje voor de pers plaats te nemen.

Trump vertrok afgelopen vrijdag (16 februari) vanuit Washington naar zijn privé-verblijf in Mar-A-Lago, in de Amerikaanse staat Florida. Zoals gewoonlijk in de Verenigde Staten heeft het Witte Huis een vast perskorps, met journalisten van alle belangrijkste media, die het doen en laten van de president op de voet volgen.

Never dull in the Press pool. One driver of the Press van that travels in the POTUS motorcade brought his gun with him today. USSS found it during a bag check and he was pulled aside. Press wrangler drove instead. Shannon Pettypiece(@ spettypi) link