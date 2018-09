Bestuurder spot baby die over drukke straat kruipt in New Jersey jv

25 september 2018

12u16

Bron: Asbury Park Press 5 Cory Cannon heeft zich op Facebook erg druk gemaakt. De 41-jarige Amerikaan was zwaar verbolgen over een baby die in New Jersey zomaar over straat kroop. "Sommige ouders zouden gewoon geen kinderen mogen hebben", schreef hij hard.

"Ik dacht aan mijn eigen babydochtertje en wou de vader een schop voor z'n kont geven omdat hij zo onoplettend geweest was", fulmineert Cannon op Facebook. Cannon had zaterdagnamiddag op het wegdek van de drukke Joe Parker Road in Lakewood (New Jersey) een baby van amper tien maanden zien rondkruipen. Op de bewuste baan geldt een snelheidslimiet van 60 km/uur.

Cannon, die op weg was naar zijn werk, slaagde erin het verkeer te stoppen. Hij nam naar eigen zeggen een foto van de baby terwijl hij uit zijn auto stapte. Hij kon het kind weer in veiligheid brengen en verenigen met de ouders. Hij belde wel de politie.

Volgens de politie was de baby door de openstaande voordeur naar buiten geglipt, zonder dat iemand daar erg in had. Het incident wordt verder onderzocht. Niemand werd aangehouden. De familie zegt in een reactie dat het om een "accident" ging.