Bestuurder rijdt in op groep voetgangers in Berlijn: zeven gewonden

SVM

26 juli 2020

09u42

Bron: ANP

2

Een bestuurder is ingereden op een groep voetgangers aan een treinstation in Berlijn. Zeven mensen zijn daardoor gewond geraakt, drie onder hen zijn er erg aan toe. Eén persoon moest gereanimeerd worden, meldt de brandweer van Berlijn op Twitter. Waarom de automobilist inreed op de voetgangers is nog onbekend. De bestuurder is opgepakt.