Bestuurder Pinkpop-crash belde meteen zijn baas: “Ik heb een aanrijding gehad” Niels Klaassen

05 juli 2019

11u54

Bron: AD.nl 0 Het duurde dik vijf uur voordat de bestuurder van de fatale Pinkpop-crash zich bij de politie aangaf, maar meteen na de klap belde Danny S. wel zijn baas met de boodschap dat hij betrokken was bij een ongeval. Ook zet justitie vraagtekens bij de drank- en drugstests, zo bleek vanochtend tijdens de eerste rechtszitting over het ongeluk waarbij vorig jaar één dode en drie zwaargewonden vielen.

Volgens advocaat Raimon Maessen verkeerde de Nederlander in shock na de aanrijding en duurde het daarom uren voordat hij zich die ochtend bij de politie meldde. “Hij had géén drugs in zijn bloed, geen alcohol en er was geen overschrijding van de maximumsnelheid”, meldde de advocaat vanochtend tijdens de zitting.

Maar hoe betrouwbaar zijn die uitslagen? Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) twijfelt. “De verdachte meldde zich om half tien die ochtend”, zei de officier van justitie. “Uit de tests daarna bleek dat er geen alcohol of drugs in zijn bloed zat, maar dat zegt niks over het moment van de aanrijding.” Zijn telefoon kon niet onderzocht worden omdat S. de pincode niet meer weet. Wel is duidelijk dat hij al vlak na de crash zijn collega’s informeerde dat hij een ongeluk had gehad. “Om kwart over vier vraagt hij zijn baas of hij kan bellen, meldt hij dat hij een lekke band heeft en dat hij een aanrijding heeft gehad.” Pas vijf uur later belde hij de politie. Het OM vervolgt S. daarom ook voor het doorrijden na een zwaar ongeval.

Pinkpop

Bij de aanrijding na afloop van Pinkpop vorig jaar reed de verdachte in op vier festivalgangers bij de ingang van camping B in Landgraaf. Een 35-jarige Heerlenaar, zelf Pinkpopvrijwilliger, overleed. Drie anderen raakten zwaargewond. Zij herstellen nog altijd. De slachtoffers zaten met z’n allen in een kring op de weg, de bestuurder zou hen niet gezien hebben. S. wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval door “onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag”.

De grote vraag is: was de groep festivalgangers goed te zien en zit S. dus fout? Dat zal moeten blijken bij de inhoudelijke behandeling van de zaak dit najaar. Meester Maessen wil dan nog twee getuigen horen: een verkeerspsycholoog en een politieagent die een paar minuten voor het ongeval de plek nog passeerde. “Ik wil horen wat deze agent heeft gezien, wat niet? Hoe hij heeft gehandeld, en waarom? Hoe was de lichtsituatie, het zicht op de slachtoffers?” De agent gaat zijn verklaring op papier zetten, zo besloot de rechtbank.

Niet afgeleid?

Justitie vindt deze inbreng eigenlijk overbodig omdat andere getuigen, onder wie agenten, in hun verklaringen in het dossier al aangeven dat de groep Pinkpopgangers wel degelijk zichtbaar was voor andere verkeersdeelnemers. “Ze zaten onder een goed werkende lantaarnpaal”, citeert de officier van justitie een van de getuigen. Op een foto die eerder al werd gepubliceerd, lijkt de groep ook duidelijk zichtbaar (zie hierboven), al zitten er ook verklaringen in het dossier van passanten die de situatie “levensgevaarlijk” noemden.

Tijdens de rechtszaak zal waarschijnlijk ook de rol van de gemeente, de festivalorganisatie en de politie aan bod komen. Zo passeerden agenten de groep feestvierders en is het dus de vraag of zij niet hadden moeten ingrijpen.