Bestuurder Melbourne wordt 18 keer poging tot moord ten laste gelegd ADN

07u27

Bron: Belga 20 REUTERS De bestuurder die donderdag inreed op voetgangers in Melbourne wordt achttien pogingen tot moord en ook één aanklacht van "levensgevaarlijk gedrag" ten laste gelegd. Dat meldt de politie van de Australische staat Victoria vandaag.

De 32-jarige man verscheen vandaag voor de rechter, die een psychiatrisch onderzoek eiste. Woensdag is een nieuwe zitting gepland.

De dertiger - Saeed Noori - is een Australische staatsburger die het land binnenkwam als een Afghaanse vluchteling. Volgens de politie heeft hij een verleden van mentale gezondheidsproblemen en staat hij bekend voor druggebruik, geweldpleging en verkeersovertredingen. Hij was bij de veiligheidsdiensten niet bekend voor terrorismegerelateerde feiten.

Volgens waarnemend hoofdcommissaris Shane Patton zijn er nog geen bewijzen die de verdachte met terroristische organisaties linken of aantonen dat de aanval met voorbedachtheid werd gepleegd. Na zijn arrestatie zou Noori wel over Allah hebben "gebazeld" en over de manier waarop moslims in Australië behandeld worden. "We hebben terrorisme nog niet volledig uitgesloten, we blijven die piste onderzoeken", aldus Patton.

Bij het incident reed een 4x4 tijdens de avondspits in op voetgangers op Flinders Street, een van de hoofdstraten in Melbourne. Achttien mensen raakten gewond, onder wie een jongetje van 4 jaar oud en negen buitenlanders. Twaalf gewonden worden nog in het ziekenhuis behandeld, van wie er nog drie in kritieke toestand verkeren.