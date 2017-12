Bestuurder Melbourne ontslagen uit ziekenhuis en verhoord jv

Bron: belga 0 REUTERS De 32-jarige man die ervan beschuldigd wordt met een auto te zijn ingereden op tientallen voetgangers in Melbourne, is uit het ziekenhuis ontslagen. Hij wordt verhoord door de speurders, aldus de Australische politie. Zeventien voetgangers raakten gewond bij het incident.

De man kwam naar Australië als een vluchteling uit Afghanistan. Volgens de politie lijdt hij aan mentale gezondheids- en drugsgerelateerde problemen.

De politie omschrijft het incident van donderdag als een "opzettelijke daad", maar oordeelt dat het geen terreurdaad is.

Er is immers geen bewijs gevonden dat de man in verband brengt met een terroristische groepering of een extremistisch politiek motief. Volgens plaatsvervangend politiecommissaris Shane Patton onderzoekt de politie nog het motief. In eerste gesprekken had de verdachte het over dromen en stemmen. "Hij schreef sommige van zijn daden ook toe aan de slechte behandeling van moslims", aldus nog Patton.