Bestuurder ligt knock-out in de auto met ballon lachgas nog in de mond Sabrina Kantelbergs HAA

17 juli 2019

10u47

Bron: AD.nl, eigen berichtgeving 0 Nederland De Nederlandse politie is gisteren op een niet alledaags tafereel gebotst in een dorpje in de provincie Noord-Brabant. Een patrouille trof er een man of vrouw aan in een auto. Hij of zij lag knock-out met een ballon lachgas in de mond.

Een getuige zag dat de gebruiker al zeker een uur ballonnen met lachgas aan het inhaleren was. Dat deed hij of zij in een auto met draaiende motor. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze dat de man of vrouw “totaal knock-out” in de auto lag met een ballon nog in de mond, zo meldt de politie op haar Instagrampagina. Uit een speekseltest bleek dat er ook nog andere harddrugs in het spel waren.

De lachgasgebruiker kan rekenen op een rijverbod en een melding bij het CBR (het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in Nederland, nvdr.). Het gebruik van lachgas is bij onze noorderburen, net als in België, niet verboden volgens de wet. Het gas is wel schadelijk voor je hersenen. Dat geldt al helemaal in het verkeer, zo waarschuwt de politie.



Ook in ons land kwam lachgas recent weer onder de aandacht. Aanleiding was het dodelijke ongeval in Kortessem waarbij vijf jongeren het leven lieten, onder wie de beloftevolle STVV-speler Mo Nitcheu (19) en een jeugdspeler van KRC Genk, de 22-jarige Gerrit Bos. Na het ongeluk werd in het autowrak lachgas ontdekt.