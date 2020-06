Bestuurder die met auto terras opreed en zes mensen verwondde in Nederland is 19-jarige Hai Voeten

04 juni 2020

11u27

Bron: AD.nl 2 Vijf personen raakten daarbij (licht)gewond en de eigenares van het café is overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling, mogelijk voor beenbreuken. De precieze toedracht van het incident is nog niet duidelijk. Een 19-jarige man is gisteravond laat opgepakt in het onderzoek naar het incident met een auto die het terras opreed in het Nederlandse Gennep



De eerste melding van het bizarre ongeval kwam rond 22.00 uur binnen bij de politie. Direct werd groot alarm geslagen. De bestuurder van de wagen is na het aanrichten van de ravage in zijn auto ervandoor gegaan.

Terwijl de hulpverlening op het terras van de Stadsherberg begon, ging de politie op jacht naar de veroorzaker, onder meer met een politiehelikopter. De bemanning daarvan slaagde erin de verdachte te traceren, waarna de man kon worden opgepakt in Cuijk, zo’n tien kilometer verderop. Hij blijkt afkomstig te zijn uit buurdorp Ottersum. De auto is in beslag genomen.



Het onderzoek op het terras heeft een deel van de nacht geduurd. Of er bij de bestuurder en inzittenden van de auto sprake was van het gebruik van lachgas kon de politie nog niet zeggen. Volgens getuigen zou er gevochten zijn met een of meerdere inzittenden van de bewuste wagen. Dat kon de politie ook nog niet bevestigen.

Waarnemend burgemeester Willibrord van Beek zei gisteren in een reactie enorm geschrokken te zijn. “Ik leef mee met de gewonden en de eigenaar van het café. Verschrikkelijk dat dit gebeurt net nu de terrassen weer open zijn.”