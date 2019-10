Bestuurder die koelwagen naar Zeebrugge reed, blijft aangehouden LH AW

30 oktober 2019

12u16

Bron: Belga 4 De eigenaar van een vrachtwagen en gezochte verdachte in verband met de vondst vorige week van 39 lijken in een koelcontainer heeft kort na de ontdekking naar de politie gebeld om te zeggen dat trucker Maurice ‘Mo’ Robinson onschuldig was. Dat meldt Belfast Live op gezag van een “bron”. De medebestuurder van diezelfde truck blijft overigens aangehouden.

Gisteren lanceerde de politie van Essex een opsporingsbericht naar twee Noord-Ierse broers, Ronan en Christopher Hughes. Zij vormen de spil van een transportfirma. Volgens de krant Irish Times is Ronan ook de eigenaar van de blauwe Scania-truck die de container vorige week naar de haven van Zeebrugge bracht. Die truck werd afgelopen weekend door de politie in beslag genomen toen hij in de haven van Dublin van een schip reed dat in Frankrijk vertrokken was.

Kort nadat in een - vanuit Zeebrugge verscheepte - koelwagen 39 lijken waren ontdekt, zou Ronan Hughes de politie hebben gebeld. Volgens Belfast Live zei hij met iemand te willen spreken in verband met de 25-jarige Noord-Ierse vrachtwagenbestuurder Maurice Robinson. Die had de container in de haven van Purfleet opgehaald. De beller zei dat die niets verkeerds en illegaals had gedaan, en niets wist over zijn lading.



Robinson is meteen na de lijkenvondst gearresteerd. Hij is in beschuldiging gesteld voor 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensensmokkel en illegale migratie, en witwassen van geld. Maandag verscheen hij voor een rechter, op 25 november moet hij voorkomen voor een rechtbank in Londen.



Hughes zou volgens de bron ook hebben gezegd dat hij Robinson kende. Hij stelde via zijn gsm, ook zijn naam en adres gevend, een aantal vragen waarop hij antwoorden wou krijgen, volgens Belfast Live om te weten te komen hoeveel en wat de politie op dat moment wist. "Hij leek te willen samenwerken met de politie maar is sindsdien niet meer te bereiken".

(Lees verder onder de foto)

Politie in Dublin voor verhoor tweede chauffeur

Politiemensen uit het Engelse Essex en uit Noord-Ierland werden vandaag in Dublin verwacht ter voorbereiding van het verhoor van de man die volgens het Belgisch federaal parket de koelcontainer naar Zeebrugge heeft gebracht. Het gaat om de 22-jarige Eammon Harrison uit het Noord-Ierse Mayobridge.

Hij arriveerde zaterdag in Dublin met de ferry en een blauwe trekker, vanuit Frankrijk waar hij naar eigen zeggen enkele dagen had vertoefd. Zijn gsm is spoorloos.

De man verscheen vandaag voor het Cloverhill District Court in Dublin in verband met geweldpleging en criminele schadeberokkening in het noorden van de Ierse hoofdstad in augustus 2018. De rechter besliste dat de man nog tot 7 november in de cel moet blijven. Volgens het Belgisch federaal parket heeft hij de koelwagen naar Zeebrugge gebracht. De Ierse politie heeft de trekker van de man in beslag genomen en die wordt onderzocht door forensische experten.

De bestuurder zit geïsoleerd in de gevangenis, “voor zijn veiligheid, om ervoor te zorgen dat niemand tot bij hem geraakt en hem het zwijgen oplegt voor hij wordt verhoord”.

Traject tracken

Om het traject na te gaan van trucker Maurice Robinson, nam de politie contact op met de verhuurder van de oplegger. Dat is GTR-Europe. Die zegt dat al zijn opleggers over een gps-monitoringsysteem beschikken en de firma Blue Tree Systems te gebruiken om niet alleen de bewegingen van het voertuig te traceren maar ook de toestand van alle “koeleenheden” die zij vervoeren.

Blue Tree Systems zegt op zijn website elke vijf minuten een update van de positie te krijgen. Het kan ook de temperatuur van de lading in de gaten te houden en meteen signaleren als er iets onverwacht gebeurt.

Volgens Sky News kan de politie zodoende niet alleen het traject proberen te achterhalen maar ook wanneer de temperatuur gestegen is, wat erop kan wijzen dat een deur opengaat.