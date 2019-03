Bestuurder aangehouden die man aanreed na rel om parkeerplaats kv

06 maart 2019

04u19

Bron: BBC 0 In Wales in het Verenigd Koninkrijk is een 27-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat hij een klant op het parkeerterrein van een supermarkt had aangereden met zijn Land Rover. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. Volgens de broer van de overleden man werd hij aangereden na een ruzie over een parkeerplaats.

De 48-jarige Christopher Gadd werd gisteren voor de ogen van kinderen en hun ouders aangereden op een parkeerterrein in het dorpje Pontllanfraith. Hij was op weg om samen met zijn broer David een portie fish ‘n’ chips te gaan eten.

“Ik reed achterwaarts de parkeerplaats in toen die andere kerel in de Land Rover voorbijkwam. Hij zwenkte uit en reed recht op hem in. Mijn broer had geen schijn van kans. Zijn hoofd was er erg aan toe. Ik hou van mijn broer en bleef bij hem tot zijn laatste zucht”, vertelt David Gadd (49). “Mensen probeerden te helpen, maar niemand kon hem redden. Hij is dood en ik mis hem zo erg.”

De 27-jarige bestuurder van de Land Rover werd gearresteerd op verdenking van moord. Zijn wagen werd in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie is op zoek naar videobeelden van gsm’s en dashcams die meer duidelijkheid kunnen scheppen over het ongeval.