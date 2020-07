Bestuurder (37) fatale Pinkpop-crash krijgt taakstraf: “Ook hij heeft dit ongeval niet gewild” Niels Klaassen HAA

29 juli 2020

14u39

Bron: AD.nl, ANP 0 De veroorzaker van de dodelijke crash na Pinkpop 2018 krijgt een taakstraf van 120 uur. De 37-jarige Danny S. uit Heerlen (Nederlands Limburg) is ook een half jaar zijn rijbewijs kwijt. Bij de aanrijding overleed een man, drie anderen raakten zwaargewond.

De slachtoffers zaten na het festival deels in de berm en deels op straat na te praten over hun bezoek aan het festival, toen ze werden overreden door het bestelbusje waarin Danny S. reed. De Nederlander pleegde vluchtmisdrijf na de feiten, maar meldde zich later bij de politie. Volgens de aanrijder heeft hij de groep nooit gezien, ook niet toen hij eerder al in tegengestelde richting over de weg reed.

Het Openbaar Ministerie in Nederland had twee weken geleden nog 18 maanden cel geëist en een rijontzegging van vijf jaar. Maar volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat Danny S. erg onvoorzichtig of roekeloos reed toen hij het groepje festivalgangers raakte.

Volgens de rechter ontstond de crash “door een samenloop van omstandigheden”. “Hij had beter op moeten letten en zijn snelheid moeten aanpassen aan de omstandigheden.” De zaak “kent alleen verliezers”, zei de rechter in Maastricht vanmiddag bij het voorlezen van vonnis. “Het leven van de slachtoffers en nabestaanden is voorgoed veranderd, maar ook de man heeft dit ongeval niet gewild.”

Danny S. was zelf ook op Pinkpop geweest, tot ongeveer middernacht, en hij had daar een paar biertjes gedronken. Volgens de rechtbank was de bestuurder tijdens het ongeval echter niet onder invloed van alcohol of drugs. Wel reed S. onoplettend, zei de rechter. “Als je de aandacht bij de weg houdt, had je de slachtoffers gezien”, zei de officier van justitie.

Pinkpop

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat de verdachte de groep niet zag omdat hij aan het sms’en of bellen was, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. S. zegt dat hij de toegangscode van zijn telefoon niet meer weet sinds het ongeluk, de politie heeft dus niet kunnen achterhalen of hij tijdens de dodelijke rit zijn telefoon gebruikte. Deze vergeetachtigheid wekt wantrouwen bij het OM.

Ook liet S. de slachtoffers “in hulpeloze toestand” achter, vindt het Openbaar Ministerie. Pas vijf uur na de crash meldde hij zich bij de politie. Bij het ongeluk kwam een 35-jarige man uit Heerlen om het leven. Drie anderen belandden met ernstige verwondingen in het ziekenhuis en revalideren nog altijd.

Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak. De Heerlenaar was niet onder invloed, reed niet te hard, maar zag de mensen over het hoofd omdat ze op een slecht verlichte weg zaten, aldus de advocaat. Na de aanrijding zou S. lang in een shocktoestand verkeerd hebben, waardoor hij zich pas laat meldde bij de politie. Hij “trilde als een rietje” die ochtend, zo beschreef een collega.

In de rechtszaal betuigde S. twee weken geleden nog spijt. “Ik denk er nog elke dag aan”, klonk het toen.