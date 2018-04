Bestelwagen rijdt in op voetgangers in Toronto: 10 doden en 15 gewonden rvl avh ib

23 april 2018

19u58 678 Een witte bestelwagen is gisterenavond in het Canadese Toronto ingereden op verschillende voetgangers. Daarbij zijn tien dodelijke slachtoffers gevallen en 15 gewonden. Dat liet Mark Saunders, commissaris van de politie in Toronto, deze nacht weten op een persconferentie.

De verdachte is geïdentificeerd als de 25-jarige Alek Minassian, die niet bekend was bij de politie. Over zijn motief is voorlopig niets bekend, maar de autoriteiten gaan voorlopig niet uit van een terroristische daad.

Bij het incident vielen minstens tien dodelijke slachtoffer en vijftien gewonden. Dat bevestigde de politie deze nacht in een gezamenlijke persconferentie met de burgemeester van Toronto, John Tory, de premier van Ontario Kathleen Wynne, en de minister Nationale Veiligheid Ralph Goodale. De meerderheid van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd.

"Motief voorlopig onbekend"

Over het motief van de verdachte, de 25-jarige student Alek Minassian, is voorlopig geen duidelijkheid. "We onderzoeken op dit moment welke motivatie aan de basis lag voor dit incident", aldus Saunders. Volgens de politiecommissaris lijkt het er wel op dat de 25-jarige student bewust inreed op de voetgangers. De man was een onbekende voor de politie en zou geen banden onderhouden met terreurorganisaties.

Minassian zou volgens zijn profiel op LinkedIn aan het Seneca College in Toronto computersoftware studeren. Die universiteit is gevestigd aan de Finch Avenue waar het drama plaatsvond.

Rond half twee 's middags lokale tijd reed Minassian in een witte bestelwagen meerdere mensen aan en vluchtte hij nadien met de wagen weg. Getuigen beschrijven aan Canadese media hoe "hij slalomde om opzettelijk mensen te raken". Hulpverleners omschreven de situatie op de plek van het drama als "een bloedbad".

Inwoners van Toronto moeten volgens de politie de komende dagen rekening houden met wegafsluitingen. Dit vanwege forensisch onderzoek op en in de buurt van het incident. Metrostation North York Centre is voorlopig gesloten.

Politie vraagt foto's en video's te delen

De politie van Toronto vraagt ooggetuigen om alle informatie over het incident en de verdachte te delen via een speciaal telefoonnummer. Ook heeft de politie een speciaal portaal opgezet om foto's en video's van het incident te delen. Er komt ook een speciaal nummer voor nabestaanden en familie van de gewonde slachtoffers.

If you have video or photos from today's van attack, @TorontoPolice have created a web portal where you can upload them: https://t.co/qAKbHsBOoT Wendy Gillis(@ wendygillis) link

Ralph Goodale, de Canadese minister van Openbare Veiligheid, heeft laten weten dat de openbare veiligheid in Canada niet in gevaar is. "De gebeurtenissen zijn verschrikkelijk, maar lijken op basis van de informatie die we hebben, geen enkele manier de nationale veiligheid te bedreigen."

De Canadese premier Justin Trudeau sprak in een tweet zijn medeleven uit met de (familie van) de slachtoffers. "Onze gedachten gaan uit naar de mensen die ongewild betrokken zijn bij dit incident", aldus Trudeau. "De harten en de gedachten van het hele land zijn deze avond met de families en de vrienden van de mensen die vandaag in Toronto zijn vermoord. We wensen alle gewonden een snel en volledig herstel toe", klinkt het. "De politie van Toronto en de eerste hulpverleners handelden vandaag zonder aarzelen terwijl het gevaar dreigde. Ik wil hen bedanken voor hun moed en professionalisme. We werken samen met de politie tijdens het onderzoek", klonk het.

The @TorontoPolice and first responders faced danger without hesitation today, and I want to thank them for their courage and professionalism. We’ll continue working with our law enforcement partners as the investigation continues. Justin Trudeau(@ JustinTrudeau) link

Tonight, the hearts & thoughts of an entire country are with the families and friends of those killed in Toronto today. We also wish all those injured a fast and full recovery. Full statement: https://t.co/TbgMTDXhJB Justin Trudeau(@ JustinTrudeau) link

Gaststad G7

Het incident vond plaats op het ogenblik dat Toronto gaststad is voor een vergadering van de ministers van Openbare Veiligheid van de G7, nadat er eerder dit weekend ook al de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de zeven grootste industrielanden (VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Canada) had plaatsgevonden.

De Belgische ambassade in Canada volgt de situatie op de voet en laat weten dat er op dit moment nog geen weet is van eventuele Belgische slachtoffers.

