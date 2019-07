Bestelwagen rijdt in op groep mensen aan voedselbank

LH

05 juli 2019

15u08

Bron: Belga

In een dorp in het midden van Engeland is vandaag een bestelwagen op een groep mensen ingereden die aan een voedselbank op een maaltijd aan het wachten waren. De politie meldde dat drie mensen gewond raakten, van wie twee zwaargewond. Niemand verkeert in levensgevaar.