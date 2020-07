Bestelling bij KFC komt feestvierders in Melbourne duur te staan ISA

10 juli 2020

12u59

Bron: BELGA 3 Een groepje feestvierders in Melbourne kreeg voor een nachtelijke bestelling bij Kentucky Fried Chicken een wel erg gepeperde rekening voorgeschoteld. Omdat zij de coronaregels met de voeten traden, moesten de gasten samen een boete van 26.000 Australische dollar (16.000 euro) betalen.

Sinds woensdag geldt in Melbourne opnieuw een strikte lockdown nadat het aantal besmettingen in Australiës tweede grootste stad fors was gestegen. Samenkomsten zijn er verboden, maar die regel lapten de deelnemers aan een verjaardagsfeestje in Dandenong, een buitenwijk van Melbourne, aan hun laars.

De politie werd verwittigd door twee alerte verplegers die donderdagnacht in een KFC-restaurant zaten te eten en omstreeks 1u30 twee mensen een bestelling van twintig maaltijden hoorden plaatsen. Daarop verwittigden zij de politie. Die kon aan de hand van de nummerplaat de locatie van het feestje achterhalen en binnenvallen.

"Toen we binnengingen, lagen er twee mensen te slapen, maar zestien anderen zaten buiten hun maaltijd te eten. Zo'n gedrag is echt belachelijk", verklaarde de misnoegde politiecommissaris Shane Patton. "Het is een duur nachtje geworden, als je weet dat ze naast hun bestelling bij KFC elk nog eens een boete van 1.652 dollar (1.017 euro) moeten betalen. Dat verjaardagsfeestje kost hen 26.000 dollar."