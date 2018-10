Bestelbusje rijdt na ruzie in op voetgangers in Parijs: geen gewonden IB

15 oktober 2018

03u40

Bron: Belga 0

In de Parijse voorstad Aubervilliers is gisterenavond een man met een bestelbus ingereden op voetgangers. Volgens de Franse krant Le Parisien reed de chauffeur na een ruzie met zijn bus de stoep op. Er vielen geen gewonden.

De politie heeft de chauffeur na een wilde achtervolging aangehouden in buurgemeente Saint-Denis. Een agent raakte licht gewond.

Toen een eerste politieauto ter plaatse kwam, sloeg de man op de vlucht naar de gemeente Saint-Ouen, waar hij tegen een stilstaande auto botste. De achtervolgende agenten probeerden op de bestuurder in te praten, maar die gaf al gauw vol gas richting Saint-Denis.

Om de man uiteindelijk tot stoppen te dwingen losten de achtervolgende agenten verschillende schoten. Nadat de man in Saint-Denis een politieauto en een aantal geparkeerde auto's had geramd, kon hij worden aangehouden. Hij bleek in zijn arm te zijn getroffen door een politiekogel.

