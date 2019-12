Bestelbus vol harddrugs met straatwaarde van 10 miljoen euro van Nederlandse snelweg geplukt Redactie

12 december 2019

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse politie heeft afgelopen dinsdag op de A2 ter hoogte van Liempde (gemeente Boxtel) in een huurbus 400 kilo MDMA-kristallen aangetroffen. Volgens de politie hebben de drugs een straatwaarde van ongeveer 10 miljoen euro en waren ze verpakt in zakken plastic, verdeeld over dozen. Door de sterke geur wist de politie meteen dat ze beethad.

De bestuurder van de bus, een 29-jarige Amsterdammer, is aangehouden. De verdovende middelen en de bus zijn in beslag genomen.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen de bus dinsdag rond 13.30 uur op de A2 ter hoogte van Best rijden in noordelijke richting. Om een controle uit te voeren gaven de agenten de bestuurder van de bus een volgteken. Tijdens de controle zagen de agenten door het achterraam van de bus een grote hoeveelheid dozen in de laadruimte liggen. In een open doos lag een plastic zak met een lichtbruine substantie. Omdat de agenten het vermoeden kregen dat het hier om verdovende middelen ging, werd een nader onderzoek ingesteld.



Anijsgeur

Bij het openen van de achterdeur van de laadruimte roken de agenten direct een sterke anijsgeur, een aanwijzing voor de aanwezigheid van MDMA. Nader onderzoek wees uit dat in de bus in totaal 400 kilo MDMA-kristallen lag opgeslagen.

In het daarop volgende onderzoek naar de herkomst van de verdovende middelen is in de nacht van woensdag op donderdag in samenwerking met een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) nog een huiszoeking geweest bij een ex-lid van de Hells Angels en tegenwoordig lid van motorclub Bandidos. Daarbij is echter niets bijzonders aangetroffen.