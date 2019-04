Beste kok ter wereld opent opnieuw restaurant voor daklozen Redactie

04 april 2019

11u32

Bron: AD.nl 0 De Italiaanse topkok Massimo Bottura, wiens restaurant vorig jaar werd verkozen tot het beste ter wereld, opent zijn vijfde restaurant speciaal voor daklozen. Dat doet hij samen met OzHarvest, een organisatie die zich inzet tegen voedselverspilling.

Australiërs zonder dak boven hun hoofd krijgen binnenkort topvoedsel van een driesterrenkok, die wereldberoemd is met zijn restaurant Osteria Francescana in Modena. Het nieuwe restaurant van Bottura gaat de kwetsbare mensen voeden, meldt de Britse krant The Guardian.

“Gered eten”

Het restaurant gaat ‘gered’ eten gebruiken. In Australië komt volgens OzHarvest jaarlijks meer dan vijf miljoen ton aan eten terecht bij het vuilnis. De organisatie haalt per week 180 ton aan eten op bij restaurants dat anders weggegooid zou worden. Daarmee gaat Bottura koken.



In het Italiaans heet dat concept een ‘refettorio’. Bottura hoopt dat Australische topchefs zullen meehelpen het restaurant tot een succes te maken. “Het is zo eenvoudig om in elkaar te zetten.’’

Koken met een geweten

OzHarvest hoopt het restaurant nog dit jaar te openen. Verschillende chefs en vrijwilligers gaan dan dagelijks koken en serveren. OzHarvest bepaalt de locatie, kiest de vrijwilligers en zorgt voor de voorraad voedsel. De organisatie houdt contact met andere goede doelen die eten verzorgen voor daklozen.

De kok en OzHarvest-oprichter Ronni Kahn ontmoetten elkaar in 2016. Het was volgens Kahn alsof ze elkaar al jaren kenden. Een jaar later presenteerden ze samen met negen topchefs een diner dat cooking with a conscience heette, oftewel koken met een geweten. “We delen dezelfde passie en waardes en willen hetzelfde: een betere wereld”, aldus Kahn.

Je kan je focussen op geld verdienen, of je kan focussen op een refettorio Massimo Bottura

In 2015 opende Bottura zijn eerste refettorio in Milaan. Een jaar later startten hij en zijn vrouw een organisatie die zich inzet tegen voedselverspilling. Er zitten nu refettorios in Milaan, Rio de Janeiro, Londen en Parijs. “Het is iets wat in je zit’’, zegt hij erover. “Je kan je focussen op geld verdienen, of je kan focussen op een refettorio.’’

Bottura’s restaurant in Modena werd vorig jaar benoemd tot het beste restaurant van 2018. Het restaurant kreeg deze titel ook al in 2016.

Bottura kreeg wereldwijde aandacht na zijn aflevering in de Netflix-serie Chef’s Table. Hij staat bekend om zijn aparte manier van koken. Zijn gerechten als ‘Oops! I dropped the lemon tart’ en ‘The crunchy part of lasagna’ zijn wereldberoemd. Tijdens een evenement in Sydney zei Bottura: “Ik pak de smaken die herkenbaar zijn voor mij en ik probeer mensen te voeden met emoties. Wanneer ze komen eten, hoeven ze geen grote pan lasagne - alleen het krokante deel.”