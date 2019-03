Besparen op onderwijs en volksgezondheid maar wel reusachtig defensiebudget: Trumps droombegroting AW

12 maart 2019

17u05

Bron: Washington Post, CNBC 0 Donald Trump stelde gisteren zijn nieuw begrotingsvoorstel voor 2020 voor. En een snelle blik op de budget- en besparingsplannen, maakt al snel duidelijk waar de prioriteiten van de Amerikaanse president liggen. Spoiler: niet bij onderwijs, het klimaat of de volksgezondheid.

Waar de Amerikaanse president Trump graag wat meer geld aan zou uitgeven, is geen staatsgeheim. Aangezien hij al enkele maanden strijd voert met het Amerikaanse Huis om de (gulle) financiering van een grensmuur tussen Mexico en de VS gestemd te krijgen, is het geen wonder dat Trump in zijn droombegroting extra geld vrijmaakt voor defensie en binnenlandse veiligheid. “Een begroting voor een beter Amerika: Beloftes gehouden. Belastingbetalers eerst”: zo noemt Trump het document waarin hij zijn nieuwe begroting voorstelt.



Voor de Amerikaanse dienst Binnenlandse Veiligheid wordt er maar even 51,7 miljard dollar (46 miljard euro) vrijgemaakt, dat is 3,6 miljard dollar (3 miljard euro) bovenop het budget van dit jaar. Vanzelfsprekend gaat er een deel (8,6 miljard dollar of 7,7 miljard euro) rechtstreeks naar Trumps grensmuur.

Defensie

In totaal zou het Amerikaanse Departement van Defensie een extraatje krijgen van 33 miljard dollar (30 miljard euro). Dat zou een totaalplaatje van 718 miljard dollar (636 miljard euro) opleveren, aangezien er sowieso al 685 miljard dollar (606 miljard euro) wordt vrijgemaakt voor defensie.

De oprichting van een Amerikaanse ‘ruimtemacht’ zou al een groot deel van het voorziene budget opslorpen. Daarnaast zouden militairen van een loonopslag van 3,1 procent genieten, en zou er geïnvesteerd worden in artificiële intelligentie.

Volksgezondheid

Natuurlijk moet er dan ook ergens bespaard worden. En dat doet Trump onder andere door het budget voor de Amerikaanse volksgezondheid in te perken. Als het aan Trump ligt, doet dat departement het met 12,4 miljard dollar (11 miljard euro) minder in 2020. En vooral de zwakkeren zullen daar de gevolgen van dragen. De president wil bijvoorbeeld met tien procent besparen op Medicare, een federaal overheidsprogramma dat de gezondheidsverzekering van oudere Amerikanen waarborgt.

Anderzijds wil de Amerikaanse president wel meer geld vrijmaken voor de strijd tegen HIV. En zo zou een behoorlijk groot deel van het gezondheidsbudget (291 miljoen dollar of 258 miljoen euro) rechtstreeks gaan naar preventie en onderzoek naar het virus dat verantwoordelijk is voor aids.

Onderwijs

Ook op vlak van onderwijs wil Trump enkele besparingen doorvoeren. Terwijl er in 2019 nog ruim 70 miljard (62 miljard euro) wordt voorzien voor het Amerikaanse Departement van Onderwijs, zou dat volgend jaar nog maar 62 miljard dollar (55 miljard euro) zijn, dat is een daling van maar liefst 12 procent. Vooral het programma dat kansarme studenten een toelage uitkeert, komt daarmee in gevaar.

Klimaatverandering

Het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming (EPA) zou in 2020 heel wat moeten inboeten. Er wordt sowieso al maar 8,8 miljard dollar (7,8 miljard euro) voorzien, in 2020 zou dat nog maar 6,1 miljard dollar (5,4 miljard euro) zijn.

Vermoedelijk zal het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden het voorstel van Trump niet goedkeuren. Onder andere omdat hij nogmaals ijvert voor een grensmuur tussen Mexico en de Verenigde Staten. Het felle verzet van de Democraten zou tot een nieuwe shutdown of gedeeltelijke stopzetting van de overheidsdiensten kunnen leiden.

