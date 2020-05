Besmetting coronavirus via oppervlaktes nog altijd niet bewezen MDG

16 mei 2020

16u34

Bron: Belga 0 Of mensen besmet kunnen raken met het nieuwe coronavirus door bijvoorbeeld een deurklink, lichtschakelaar of een computerklavier aan te raken, is nog altijd niet bewezen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw advies. Maar toch raadt ze aan om oppervlaktes steeds te desinfecteren.

De WHO verwijst naar verschillende studies waaruit zou blijken dat het virus verschillende uren tot dagen kan overleven. Maar omdat die studies in laboratoria zijn uitgevoerd, is het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie niet helemaal zeker dat dat in de echte wereld ook zo is.

Uit een studie blijkt dat het virus tot zeven dagen kon overleven op de buitenzijde van een medisch mondmasker. In dezelfde studie zou het virus op roestvrij staal en plastic tot vier dagen overleven, op glas tot twee dagen en op stoffen en hout één dag. In een ander onderzoek was er sprake dat het virus vier uur aanwezig bleef op koper, 24 uur op karton en 72 uur op plastic en roestvrij staal.

Geen bevestiging

Tot nu toe is er nog geen bevestiging van besmetting met het nieuwe coronavirus door het aanraken van een oppervlakte, zegt de WHO. Maar bij andere coronavirussen was dat wel het geval en dus sluit ze het ook nu niet uit. Dus wordt aangeraden om uitgebreid te ontsmetten, zeker in ziekenhuizen maar ook daarbuiten, in het bijzonder voor wastafels, toiletten, elektronisch materiaal, handgrepen, vloeren en muren.

Afgeraden om desinfectiemiddel te sproeien

Het sproeien van desinfectiemiddel binnenshuis en op straat wordt dan weer afgeraden door de WHO. In Azië is deze praktijk wijdverspreid, maar de Wereldgezondheidsorganisatie acht die weinig effectief. Voetpaden en wegen zijn geen broedplaats voor het virus, luidt het, en sproeien op oneven oppervlaktes heeft weinig zin.

Het besproeien van mensen wordt helemaal afgeraden, want het kan zelfs nevenverschijnselen als oog- en huidirritaties veroorzaken, net als problemen met de luchtwegen of maag- en darmstoornissen.

