Besmette vrouw zat alleen in lift en toch leidde dit tot 71 andere besmettingen KVE

15 juli 2020

14u05

Bron: Krone.at, Newsweek, The Independent 116 Een vrouw in China heeft indirect 71 andere mensen aangestoken met het coronavirus nadat ze één keer de lift in een appartementencomplex had gebruikt. Dat blijkt uit een rapport gepubliceerd door het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC).

De 25-jarige vrouw had geen direct contact met de andere mensen en de enige gedeelde ruimte was een lift in het flatgebouw waar ze woonde.

De vrouw keerde op 19 maart vanuit de Verenigde Staten terug naar de provincie Heilongjiang in China. Voor haar komst waren er sinds 11 maart geen gevallen meer van Covid-19 vastgesteld in de regio. De vrouw had geen symptomen en werd gevraagd om uit voorzorg in zelfisolatie te gaan bij haar thuis. Het enige ‘indirecte contact’ dat ze met iemand anders in haar gebouw had, was via een gemeenschappelijke lift. Tests om antilichamen voor Covid-19 op te sporen, kwamen negatief terug op 31 maart en 3 april.

Buurman

Vlak nadat de vrouw de lift genomen had, maakte een buurman er gebruik van. Hij raakte besmet - zonder het te weten. Op 26 maart logeerden zijn moeder en haar vriend bij hem. Hij bracht het virus op hen over. Drie dagen later woonden de moeder en haar vriend een feest bij. Een feestganger kreeg een beroerte en werd naar het ziekenhuis overgebracht, vergezeld door zijn zonen.

Op 7 april kreeg de partner van de moeder van de buurman symptomen. Op 9 april testte hij positief. “Dat was het eerste positieve geval in deze cluster”, aldus het rapport. Meerdere personen waarmee de man contact had gehad, testten vervolgens positief - inclusief de buurman van de vrouw die in de Verenigde Staten was geweest.

Tijdens de periode dat de man met de beroerte in het ziekenhuis verbleef, werden nog eens 28 mensen besmet. Vijf verpleegsters, een dokter en een medewerker vertoonden eveneens symptomen. In het tweede hospitaal waar hij werd behandeld, raakten 20 anderen besmet.

Superverspreider

Nadat de onderzoekers hadden gehoord van de internationale reis van de vrouw in het appartementencomplex, testten ze haar opnieuw. De resultaten toonden toen wél aan dat ze antilichamen had, wat duidde op een eerdere infectie met het coronavirus. Onderzoekers concludeerden dat de vrouw een asymptomatische drager was die haar buurman had besmet via bepaalde oppervlaktes in de lift. Zij bleek de superverspreider die tot 71 andere besmettingen had geleid.

Uit eerdere studies is gebleken dat het coronavirus twee à drie dagen kan overleven op plastic of metalen oppervlakken, maar dat de besmettelijkheid na een zevental uur zou verdwijnen. Het coronavirus overleeft daarnaast gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen zoals deurklinken, leuningen en tafels.

Risico eerder klein

Maar toch zou het risico dat iemand kan besmet worden met het coronavirus via oppervlaktes eerder klein zijn. “Naar mijn mening is de kans op overdracht door levenloze oppervlakken erg klein”, verklaarde Professor microbiologie Emanuel Goldman eerder al. In gevallen waarin een besmet persoon hoest of niest op het oppervlak, en iemand anders dat oppervlak binnen 1 à 2 uur aanraakt na de hoest- of niesbui, is wel nog kans op besmetting.

Steeds meer studies tonen ook aan dat aerosolen - microscopisch kleine versies van speekseldruppeltjes - langere tijd in de lucht kunnen blijven hangen en grotere afstanden kunnen afleggen. Dat maakt slecht geventileerde ruimtes gevaarlijk, zelfs wanneer de sociale afstand van anderhalve meter wordt gerespecteerd.

